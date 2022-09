Nella semifinale di Supercoppa giocata ieri tra Sassari e Tortona, il nuovo centro della squadra sarda, Chinanu Onuaku, ha subito messo in pratica la sua particolare soluzione dalla lunetta: tiro dal basso alla "granny style", lo stile della nonna, con cui si era fatto conoscere anche in Nba con la canotta di Houston. Esteticamente non raffinato, ma dall'esito comunque soddisfacente

Spesso è il tiro dei bambini, per i quali la palla da basket è ancora troppo pesante, oppure quello "delle nonne", così come è conosciuto in gergo: il tiro dal basso arriva anche sui parquet italiani con Chinanu Onuaku, nuovo centro acquistato in estate dalla Dinamo Sassari. Nella prima semifinale di Supercoppa Italiana disputata ieri contro Tortona, Onuaku nel suo unico viaggio in lunetta della partita ha subito mostrato la sua tecnica, il tiro "della nonna", che già lo aveva reso famoso in Nba nelle poche apparizioni con gli Houston Rockets tra il 2016 e il 2018.