Shields, lesione tendinea: out per 6-8 settimane

Brutte notizie in casa Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina, infatti, ha comunicato l'esito degli esami di Shavon Shields, che si è infortunato nel corso del primo quarto della gara di Monaco (in Eurolega, vinta dall'Olimpia 81-83). Il giocatore ha riportato una lesione tendinea al piede sinistro: le condizioni di Shields, come annunciato dal club, verranno rivalutate in 6-8 settimane. Messina si era subito preoccupato per il suo giocatore. Dopo la partita, infatti, aveva detto: "Prestazione molto equilibrata, è stato tutto difficile. Siamo stati fortunati perchè hanno sbagliato due liberi nel finale. Melli ha preso la squadra sulle spalle quando la squadra non girava. Ci preoccupa molto l'infortunio di Shields, sembrava impossibile venire qui a vincere".