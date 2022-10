L'Olimpia Milano passa sul campo del Bayern Monaco nel 4° turno di Eurolega. La squadra di Messina vince 83-81 grazie ai 17 punti di Melli e ai canestri nel finale di Baron. Infortunio a fine 1° quarto per Shields: trauma distorsivo al piede sinistro, entità da valutare. L'EA7 torna in campo venerdì 28 ottobre sul campo del Barcellona. L'Eurolega è in diretta su Sky e in streaming su NOW

L'Olimpia Milano batte il Bayern Monaco nel 4° turno di Eurolega. La squadra di Ettore Messina, che ora in classifica sale 3-1, si impone 83-81 in rimonta e ancora una volta in volata. Super prestazione di Melli (17 punti e 6 rimbalzi), doppia doppia per Pangos (13 punti e 11 assist), decisivo nel finale Baron. Milano ha perso per infortunio a fine primo quarto Shields, che non è più rientrato in campo. Per l'ex Trento trauma distorsivo al piede sinistro, entità del guaio da valutare. Prossimo impegno europeo per l'EA7 in programma venerdì 28 ottobre, quando farà visita al Barcellona. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.