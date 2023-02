Uno straordinario Amedeo Della Valle da 26 punti trascina Brescia alla conquista della prima Coppa Italia della sua storia: dopo aver eliminato Milano ai quarti e Pesaro in semifinale, sconfitta in finale la favoritissima Virtus Bologna. La Germani prende subito il comando delle operazioni, sale fino al +18 del terzo quarto e nel finale resiste ai tentativi di rimonta avversari. Prima di queste Final Eight, Brescia era reduce da sei sconfitte consecutive in campionato

Le favole esistono, anche e soprattutto nel basket. La Germani Brescia conquista la prima Coppa Italia della sua storia, battendo in finale la favorita Virtus Bologna 76-84. Si era presentata alle Final Eight di Coppa Italia perdendo le ultime sei partite di campionato e scivolando a ridosso della zona retrocessione. In cinque giorni a Torino invece, la squadra di coach Magro si è rigenerata e ha conquistato un incredibile titolo battendo le due big d'Eurolega, Olimpia Milano prima e Virtus Bologna poi.

La sua fotocopia bresciana, Amedeo Della Valle , non è però da meno e raggiunge la doppia cifra personale già dopo 15 minuti di gioco, mantenendo Brescia avanti nel punteggio (25-29) . Il livello difensivo dei lombardi si mantiene altissimo e causa 10 palle perse della Virtus a quattro minuti dall'intervallo (contro le sole 4 della Germani). La tripla di Burns sull'assist dietro la schiena di Della Valle vale il massimo vantaggio Brescia (+7, 29-36), implementato fino alla doppia cifra dell'intervallo (30-40 con tap-in di Petrucelli sulla sirena). La Virtus si morde i gomiti anche per una pessima percentuale ai tiri liberi: soltanto 6/14 con errori pesanti di ottimi tiratori quali Teodosic e Belinelli.

Bologna affronta la finale con Cordinier indisponibile e con la coppia Lundberg-Bako ancora esclusa per scelta tecnica (le regole prevedono almeno sei italiani a referto). Brescia invece è priva di Coppins e Caubain, infortunati di lungo corso. Nel primo quarto la Virtus tira poco e male da tre punti, cercando soprattutto il gioco interno. La Germani con l'asse Della Valle-Gabriel e un'ottima intensità difensiva scappa sul 9-15, inducendo al timeout Scariolo. Una mossa che dà buoni frutti: Bologna limita i danni al suono della prima sirena (16-17) e all'inizio del secondo periodo trova le prime triple della sua partita, targate dal solito Belinelli, protagonista assoluto di queste Final Eight.

La musica non cambia nel secondo tempo: tripla di Della Valle e magnifico canestro dell'immortale Moss per il +15 (30-45). Bologna non trova continuità, Cournooh e Petrucelli contribuiscono a scavare un solco sempre più incolmabile con altre due triple (38-56 al 26'). La Virtus reagisce di gioco e di nervi, con un paio di schiacciate energiche e qualche colpo di troppo a rimbalzo, riportandosi sotto di 10 punti a 10 minuti dalla fine (51-61).

Brescia non cede e registra un altro ottimo impatto nel quarto finale: ennesima tripla, stavolta di Massinburg, e fallo in attacco preso da Moss. Bologna però aumenta i gradi dell'intensità e dell'energia, sfruttando la zona e un quintetto molto fisico con Jaiteh, Shengelia e Ojeleye in campo contemporaneamente. A portare i punti però è soprattutto Belinelli, che segna il -4 dopo una palla rubata a metà campo e spara la tripla del -1 (69-70) a poco meno di quattro minuti dalla fine. Meglio di lui c'è solo Amedeo Della Valle, che si carica Brescia sulle sue spalle e continua a rintuzzare i tentativi di sorpasso della Virtus. Petrucelli e Gabriel gli danno un mano nel finale e costruscono di nuovo quel vantaggio che fa scoppiare la festa fin dagli ultimi secondi di gioco. Per Brescia è il primo titolo della storia, per Della Valle 26 punti e un nuovo titolo di Mvp dopo quello dello scorso anno della stagione in Serie A.