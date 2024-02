Sorpresa a Torino: Reggio Emilia elimina Bologna

Alla terza partita, arriva la prima sorpresa della Final Eight 2024. Reggio Emilia elimina la Virtus Bologna, vincendo 72-81 con un superbo ultimo quarto da 28 punti a 18. Le Vu Nere sono state sempre avanti per tre quarti, ma senza mai togliersi di dosso la Unahotels, che ha poi piazzato la zampata finale e ora attende la vincente del match serale tra Napoli e Brescia . La Coppa Italia resta un tabù per la Virtus, che non la vince dal 2002 . Il coach era quello attuale di Milano, Ettore Messina.

La cronaca e il tabellino del match

Banchi, per la regola dei sei italiani a referto, esclude dalle rotazioni Lomasz e Zizic, gli innesti a stagione in corso ancora poco integrati nelle Vu Nere. Buon impatto della Virtus, che scalda subito Belinelli dall'arco e vanta una buona mira complessiva da tre punti (5/10 nei primi 10'). Reggio Emilia però reagisce mettendo tanta intensità in campo e facendosi sentire in area con il centro Faye. Dopo il 20-15 iniziale, nel secondo periodo la Virtus prova a scappare, ma è costantemente messa a disagio dalla fisicità di Reggio Emilia. La difesa di coach Priftis forza tante palle perse di Bologna e scappa volentieri in campo aperto, andando all'intervallo sotto di appena tre punti (37-34). Nel terzo quarto Banchi si affida alle sue colonne, Belinelli e Shengelia, che segnano 12 (5+7) dei 17 punti di squadra. Le percentuali però scendono e Reggio Emilia si fa sentire molto a rimbalzo in attacco, garantendosi diversi possessi in più. Con i primi squilli dei vari Weber, Galloway e Grant, la Reggiana si mantiene a contatto: 54-53 al 30'. L'inerzia della partita è dalla parte della sfavorita, che all'inizio dell'ultimo periodo scappa sul +6 (55-61) con due triple di Uglietti. Bologna reagisce con i suoi lunghi, Shengelia, Mickey e Polonara, che segnano e soprattutto obbligano Faye a uscire dal campo per 5 falli. Nasce un testa a testa che si trascina fino alla fine: nel minuto finale fanno la differenza due bombe di fila di Galloway (Reggio Emilia ha segnato 6 delle sue 9 triple nell'ultimo quarto), che creano il vantaggio decisivo. Le polveri bagnate di Belinelli e una banale palla persa di Cordinier fanno il resto. Alla terza partita, arriva la prima sorpresa: la Coppa Italia si conferma maledetta per la Virtus Bologna di patron Zanetti.

Virtus Bologna: Lundberg, Belinelli, Pajola, Dobric, Mascolo, Shengelia, Hackett, Mickey, Polonara, Dunston, Abass, Cordinier

Unahotels Reggio Emilia: Weber, Bonaretti, Cipolla, Suljanovic, Galloway, Faye, Smith, Uglietti, Atkins, Vitali, Grant, Chillo