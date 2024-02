Milano in finale di Coppa Italia: Venezia travolta

Per la prima volta in stagione, l'Olimpia Milano taglia quota 100 punti e vola in finale di Coppa Italia . Tra quello che sarebbe il nono titolo per la squadra e il decimo per coach Ettore Messina (12 finali per entrambi), ci sarà una tra Reggio Emilia e Napoli, impegnata nell'altra semifinale in programma stasera alle 20:45 all'Inalpi Arena di Torino. Nulla da fare per la Reyer Venezia, che ha incontrato la migliore versione stagionale dell'EA7, almeno nella metàcampo offensiva.

La cronaca e il tabellino della partita

Contro Trento Milano aveva assestato il parziale decisivo per la vittoria tra secondo e terzo periodo. Con Venezia invece la squadra di Messina mette da subito le cose in chiaro: Shields colpisce dall'arco, Melli schiaccia, Napier e Voigtmann sono in palla e permettono un immediato allungo. La circolazione della palla raggiunge picchi di fluidità forse mai visti in stagione e, quelle poche volte che i tiri non entrano, ci pensano i rimbalzi offensivi a offrire nuove opportunità: al primo quarto è già 31-20. La musica non cambia nel secondo quarto, nonostante coach Spahija provi ad affidarsi molto alla fisicità di Kabengele. Shields continua a infierire, Mirotic offre il suo contributo dalla panchina e gli ultimi secondi prima dell'intervallo sono esemplificativi: in rapida sequenza tripla di Napier, Wiltjer e dell'ex Tonut. Si va negli spogliatoi sul 60-37. Non male per una squadra che in Serie A ha appena il 12° attacco di media e anche in Eurolega ha avuto finora tanti problemi offensivi. Come succede spesso in Europa però, il rientro in campo dell'Olimpia è pieno di problemi: solo 2 punti in quasi 5 minuti. Venezia ha un divario enorme da accorciare e torna massimo sul -12 (50-62). Milano però si risblocca e torna a guidare con scioltezza nonostante i tentativi di Spissu e Tucker. Nell'ultimo quarto la palla torna a girare, il canestro torna più grande e i rimbalzi sono quasi sempre preda di Melli e compagni. Finisce 100-77 con 28 punti di Shields (4/5 da 2 e 6/12 da 3) e con un clamoroso 45.7% di squadra dall'arco (16/35).

Olimpia Milano: Bortolani, Tonut 8, Melli 2, Napier 17, Ricci 2, Flaccadori 13, Hall 7, Caruso 2, Shields 28, Mirotic 8, Hines 2, Voigtmann 11

Reyer Venezia: Spissu 14, Heidegger 9, Casarin, De Nicolao, O'Connell n.e., Janelidze n.e., Kabengele 18, Brooks, Simms 10, Wiltjer 6, Tucker 15, Tessitori 5