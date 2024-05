Morto Drew Gordon per incidente stradale a 33 anni

Una notizia terribile sconvolge il mondo della pallacanestro. Drew Gordon, fratello maggiore di Aaron dei Denver Nuggets, è scomparso a seguito di un incidente stradale a Portland, nello stato dell’Oregon. A confermarlo è stato il suo agente Calvin Andrews a ESPN, trovando la conferma anche della franchigia del Colorado dove gioca il fratello. Gordon aveva 33 anni e tre figli avuti con la moglie Angela, e nella sua carriera aveva girato tantissime squadre — tra cui due esperienze separate con la Dinamo Sassari, prendendo parte alla serie di playoff contro l’Olimpia Milano. Entrambe le squadre lo hanno ricordato sui social, unendosi alle condoglianze per la famiglia. In mezzo alla doppia esperienza in Sardegna Gordon aveva provato la carriera in NBA, disputando nove partite per i Philadelphia 76ers del 2014 in piena era "Process", ma senza più riuscire a trovare spazio nonostante i tentativi di tornare anche in G-League. Nella sua carriera ha girato tantissimi paesi: Serbia, Turchia, Francia, Lituania, Polonia, Ucraina, Giappone e tre squadre diverse in Russia, che si uniscono alle università di UCLA e New Mexico che aveva frequentato prima di dichiararsi (senza essere scelto) al Draft del 2012.