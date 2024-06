La Virtus elimina Venezia: finale Bologna-Milano

Per il quarto anno consecutivo la finale scudetto del campionato italiano di basket sarà Virtus Bologna-Olimpia Milano. La squadra di Banchi rispetta il pronostico e batte 3-1 la Reyer Venezia nella serie di semifinale. Al Taliercio, i padroni di casa avevano riaperto i giochi in gara 3 e avevano iniziato molto bene anche gara 4, chiudendo avanti 27-23 il primo quarto. Un tremendo parziale di 18-34 nel secondo periodo ha però invertito l'inerzia della sfida, con Venezia che è stata in grado di reagire, ma è stata poi successivamente riallontanata nei minuti finali con il punteggio di 81-96. MVP Shengelia, autore di 29 punti con ottime percentuali dal campo. Contributo in doppia cifra anche per Belinelli (22) e Abass (15). Per la Virtus è stato il primo successo esterno nei playoff, considerando le sconfitte in gara 3 e le due contro Tortona ai quarti.