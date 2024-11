Niccolò Mannion è a un passo dall'Olimpia Milano. Secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe concludersi a breve una trattativa iniziata già da qualche settimana e in cui le due parti si sono più volte avvicinate e allontanate. Stavolta non dovrebbero esserci dubbi: a Varese dovrebbe andare una cifra tra i 300 e i 400mila euro, utile per trovare il sostituto dell'ex Bologna e arrivare anche a un lungo. La richiesta del gm Luis Scola era di circa 600mila euro, mentre la prima offerta di Milano partiva da 200mila. Decisiva la volontà del giocatore, desideroso di rilanciarsi in Eurolega.

La carriera di Mannion

Nazionale azzurro dal 2018, è figlio di Pace Mannion, ex giocatore americano con molti trascorsi in Italia, e della pallavolista Gaia Bianchi. Cresciuto in High School (Pinnacle) e al College (Wildcats) in Arizona, è stato scelto al Draft 2020 dai Golden State Warriors con la 48^ scelta. Dopo un anno avaro di soddisfazioni però, decide di attraversare l'oceano per giocare con la Virtus Bologna. Vincitore di un'Eurocup nel 2021/2022, debutta in Eurolega l'anno dopo ma senza diventare protagonista nelle rotazioni di Scariolo. Nell'estate 2023 il passaggio al Baskonia, ma anche in Spagna non riesce a incidere e torna in Italia a dicembre con Varese. Diventa subito leader della squadra lombarda, trascinandola alla salvezza a suon di punti e grandi prestazioni. Nominato MVP italiano della stagione, ha iniziato bene anche quest'anno, attirando l'interesse di Milano. Ora ha un'altra occasione per salire di uno step e dimostrarsi all'altezza dei migliori giocatori in Europa.