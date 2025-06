Intervenuto a Sky Sport, il numero uno della Federbasket ha espresso la sua vicinanza a Polonara dopo il ricovero per leucemia mieloide: "Sono stato a trovarlo oggi, ha grande ottimismo, ho visto grande affetto da parte di tutti, a partire dal nostro commissario tecnico Pozzecco, lo chiama ogni giorno. Ci stringiamo intorno a lui" EUROPEI DI BASKET: LE AZZURRE (E NON SOLO) SU SKY. LA GUIDA TV

Il numero uno della Federbasket Gianni Petrucci in visita da Achille Polonara, dopo il ricovero per leucemia mieloide. Il presidente della FIP ha voluto mostrare tutta la vicinanza dell'intero mondo del basket: "L'ho fatto con affetto - dice nel suo intervento Sky Sport, alla vigilia dell'inizio dell'Europeo femminile di basket -. Come l'ho trovato? Con con un ottimismo quasi innaturale - ha proseguito Petrucci -. Gli detto alcune cose, non so se di circostanza o meno, che in fondo tunnel c'è sempre la luce, che in passato ha già superato una malattia, è stato il primo tempo, ora c'è il secondo". basket Achille Polonara ricoverato per leucemia mieloide

"Pozzecco lo chiama ogni giorno" Petrucci prosegue: "Speriamo ne esca ancora. Ci stringiamo intorno a lui, ho visto grande affetto da parte di tutti, a partire dal nostro commissario tecnico Pozzecco, lo chiama ogni giorno. E poi tutti gli altri, un affetto incredibile e grande tenerezza. La famiglia gli è vicina, la moglie è straordinaria. Sono questi i momenti seri, poi ci sono le partite, dobbiamo farle e vincerle, ma è da qui che passano i veri valori della vita. Sono veramente fiducioso possa risolverla, anche perché c'è l'ottimismo da parte dei medici".

Polonara, la neoplasia testicolare del 2023 e il ritorno in campo Classe 1991, cresciuto cestisticamente a Teramo dove ha esordito in Serie A, Achille Polonara ha indossato in carriera anche le maglie di Varese, Reggio Emilia, Sassari, Baskonia, Fenerbahce, Efes e Zalgiris, prima della chiamata della Virtus Bologna nel 2023. Punto fermo della Nazionale, con cui ha disputato le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nell'ottobre 2023, a Polonara viene diagnosticata una neoplasia testicolare, guarita dopo un intervento chirurgico e chemioterapia. Il giocatore era rientrato gradualmente all'attività, tornando a essere uomo di rotazione nella Virtus e in maglia azzurra. Oggi è ricoverato all’Ospedale Sant’Orsola Malpighi per curare una forma di leucemia mieloide.