Italbasket, Azzurre agli Europei. Le gare su Sky

Azzurre pronte al debutto agli Europei di basket che partiranno da Bologna con la prima fase. Si comincia il 18 giugno contro la Serbia. Su Sky e NOW in diretta tutte le sfide della Nazionale italiana e le altre sfide del girone B, oltre a due tra i match più interessanti degli altri gironi della prima fase

Su Sky e in streaming su NOW tutte le sfide della Nazionale italiana nella prima fase di FIBA Women’s Eurobasket 2025 . La Nazionale, guidata dal commissario tecnico Andrea Capobianco , si presenta con rinnovate ambizioni al massimo torneo continentale. Il gruppo azzurro ha affinato la preparazione atletica e tecnica nelle ultime settimane ed è pronto alle sfide della prima fase di FIBA Women’s Eurobasket.

L'esordio azzurro contro la Serbia

L’esordio delle Azzurre sarà mercoledì 18 giugno, alle ore 21 contro la Serbia. La sfida sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW. Il giorno dopo, giovedì 19 giugno il secondo incontro di questa prima fase, contro la Slovenia. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW. Il primo ciclo di partite si chiuderà sabato 21 giugno alle 21 contro la Lituania, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW. Le telecronache delle sfide delle Azzurre saranno di Geri De Rosa, con il commento tecnico di Laura Macchi e le interviste di Claudia Angiolini. Su Sky e NOW in diretta anche le altre sfide del girone B e due tra i match più interessanti degli altri gironi della prima fase.