I giocatori della Virtus Bologna dopo aver vinto lo Serie A hanno portato la coppa dello scudetto ad Achille Polonara, ricoverato in ospedale a seguito della diagnosi di leucemia mieloide

Dopo la vittoria della Serie A, alcuni giocatori della Virtus Bologna si sono presentati all'ospedale Sant’Orsola-Malpighi per far visita ad Achille Polonara, ricoverato a seguito della diagnosi di leucemia mieloide. Il giocatore non potrebbe ricevere visite ma Belinelli e compagni hanno avuto una delega eccezionale così da poterlo incontrare e portargli un regalo speciale, la coppa dello scudetto. "Te l'avevamo promesso e l'abbiamo portata. Forza Achille", ha scritto la Virtus su Instagram.