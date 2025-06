Virtus Bologna, Brandon Taylor rinnova per un anno

Il cestista Brandon Taylor ha rinnovato il contratto per un anno con la Virtus Bologna. Lo statunitense era arrivato nella squadra guidata da Dusko Ivanovic lo scorso maggio ed è stato uno dei giocatori fondamentali per la vittoria del 17esimo scudetto della Virtus

Il cestista statunitense Brandon Taylor ha rinnovato il suo contratto con la Virtus Bologna di un anno: rimarrà fino al 2026. Il playmaker era arrivato in questa squadra lo scorso maggio dal Basquet Coruna (Spagna) e ha contribuito alla vittoria dello Scudetto grazie a due grandi prestazioni. La prima è stata Gara4 della semifinale playoff contro Milano dove ha realizzato 12 punti e 7 assist, mentre la seconda è stata in finale contro Brescia dove ha realizzato 19 punti e 6 assist in Gara3 che ha regalato alla Virtus lo scudetto numero 17 della sua storia.