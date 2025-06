Italia per la finale: col Belgio LIVE su Sky Sport

La Nazionale italiana femminile di basket vuole scrivere ancora la storia, centrando la finale degli Europei in Grecia: il traguardo manca da 30 anni. Di fronte c'è il Belgio campione in carica, trascinato da Emma Meesseman. La partita è in diretta venerdì 27 giugno dalle 19.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Cecilia Zandalasini e le Azzurre non vogliono fermarsi. Dopo aver riconquistato la semifinale di un Europeo a distanza di 30 anni dall'ultima volta, ora ci provano con la finale. L'ultima è stata sempre nel 1995, sconfitta contro l'Ucraina. Prima però bisogna battere il Belgio e non sarà affatto semplice. Si gioca contro la nazionale campione in carica, reduce da 11 vittorie di fila nella competizione (dalla finale 3/4° posto di Eurobasket 2021) e trascinata dal talento di Emma Meesseman, MVP due anni fa e pronta a ripetersi anche in Grecia in caso di back to back della sua squadra. Sia l'Italia che il Belgio sono finora imbattute, con quattro vittorie in altrettante partite. Ciò che impressiona del Belgio è la media degli scarti rifilati alle avversarie: 29 punti al Portogallo, 34 al Montenegro, 12 alla Repubblica Ceca nel girone e 24 punti alla Germania nei quarti di finale. La squadra di coach Capobianco però ha dimostrato finora degli ottimi automatismi, uno stato di forma eccellente e anche grande capacità di reazione, come dimostrato nella sfida contro la Turchia vinta all'overtime dopo il beffardo canestro del pareggio subito sulla sirena al 40'.