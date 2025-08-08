Il general manager dell'Olimpia Milano ha spento le voci sulle presunte pressioni da parte della società per non far prendere parte a Cancar e Nebo a Eurobasket (in diretta dal 27 agosto su Sky Sport) con la Slovenia: "D’accordo con loro, è stata varata una procedura di ripresa dell’attività che dovrà avvenire in modo graduale proprio per preservarne la salute e la competitività a lungo termine”

Il general manager dell'Olimpia Milano, Christos Stavropoulos, ha risposto con una nota ufficiale alle voci sulla presunta pressione da parte della società nei confronti di Vlatko Cancar e Josh Nebo per non fargli prendere parte a Eurobasket con la Slovania (in programma dal 27 agosto in diretta su Sky Sport). "In merito a quanto riportato dai media negli ultimi giorni, tengo a precisare a nome del club che la salute dei giocatori è sempre stata e sempre sarà la nostra priorità. Nel caso specifico di Vlatko Cancar e Josh Nebo, ricordo che i due giocatori sono reduci da infortuni molto seri che ne hanno fortemente limitato l’impiego nell’ultima stagione e che – d’accordo con loro – è stata varata una procedura di ripresa dell’attività che dovrà avvenire in modo graduale proprio per preservarne la salute e la competitività a lungo termine", ha spiegato il gm.