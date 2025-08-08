Olimpia Milano, il gm: "Su Cancar e Nebo scelta presa in comune accordo con i giocatori"olimpia milano
Il general manager dell'Olimpia Milano, Christos Stavropoulos, ha risposto con una nota ufficiale alle voci sulla presunta pressione da parte della società nei confronti di Vlatko Cancar e Josh Nebo per non fargli prendere parte a Eurobasket con la Slovania (in programma dal 27 agosto in diretta su Sky Sport). "In merito a quanto riportato dai media negli ultimi giorni, tengo a precisare a nome del club che la salute dei giocatori è sempre stata e sempre sarà la nostra priorità. Nel caso specifico di Vlatko Cancar e Josh Nebo, ricordo che i due giocatori sono reduci da infortuni molto seri che ne hanno fortemente limitato l’impiego nell’ultima stagione e che – d’accordo con loro – è stata varata una procedura di ripresa dell’attività che dovrà avvenire in modo graduale proprio per preservarne la salute e la competitività a lungo termine", ha spiegato il gm.
La "stoccata" di Doncic
Nei primi giorni di ritiro con la Nazionale slovena, la stella dei Lakers Luka Doncic aveva mandato una frecciatina diretta all'Olimpia Milano dopo la mancata partecipazione di Cancar e Nebo. "Da quello che so, il club non gli ha permesso di esserci. Curioso che i Lakers a me abbiano permesso di partecipare e Milano invece ha detto di no a loro. Non vorrei essere coinvolto in nessun tipo di argomento al riguardo - ha detto Doncic - ma se chiedete a me la decisione dovrebbe spettare ai giocatori. La loro assenza non è quindi certo colpo loro".