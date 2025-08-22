La Dinamo Sassari ha annunciato un'intesa per il ritorno in Sardegna di Achille Polonara, una volta che le sue condizioni di salute saranno migliorate. L'ala grande sta seguendo le cure per la leucemia

Achille Polonara sta seguendo le cure per la leucemia, ma guarda già al ritorno sul parquet. La Dinamo Sassari ha infatti annunciato un'intesa per il ritorno in Sardegna dell'ala grande quando le sue condizioni di salute glielo permetteranno . Ecco il comunicato: "Un potenziale innesto di grande spessore per la Dinamo Banco di Sardegna: il club è lieto di annunciare il raggiungimento di un’intesa per il ritorno in biancoblù di Achille Polonara , che ritroverà Sassari dopo sei stagioni vissute ai vertici del basket europeo con le maglie di Baskonia, Fenerbahce, Efes, Zalgiris Kaunas e Virtus Bologna".

Le parole di Polonara

Il classe 1991 ha quindi commentato: "Sono estremamente felice e onorato di poter tornare a “casa”! Ringrazio il presidente Stefano Sardara, l'amministratore delegato Francesco Sardara, il direttore generale Jack Devecchi e l'allenatore Massimo Bulleri per avermi dato questa opportunità in un momento delicato dal punto di vista personale. Sono convinto che la Dinamo farà una grande stagione e insieme ci potremo togliere delle belle soddisfazioni! Non vedo l'ora di riabbracciarvi tutti presto!".