Achille Polonara ha terminato il primo ciclo di cure a Valencia per la sua battaglia contro la leucemia mieloide ed è tornato a casa. "Da quando venerdì ho lasciato l'ospedale va tutto meglio, sento di avere molta forza - ha commentato il giocatore della Virtus Bologna in un'intervista al Corriere.it -. Il video con i bimbi è nato in modo spontaneo: mia moglie Erika mi ha detto di aspettare a uscire dalla macchina e li ho visti piombarmi addosso, che emozione dopo un mese e mezzo che non li vedevo. La mattina seguente svegliarsi nel lettone è stato bellissimo, hanno sfrattato Erika perché volevano dormire con me. Non gli avevamo nemmeno detto che ero in ospedale. Sono piccoli: Achille jr ha 3 anni, Vitoria ne compirà 5 a novembre. Lei ha già capito che c'è qualcosa che non va". Vitoria aveva capito tutto anche nel 2023 quando gli fu diagnosticata una neoplasia testicolare: "Dall'ospedale durante le videochiamate ha notato subito che mi erano caduti i capelli. È andata da Erika con tono arrabbiato e le ha detto che se mi erano caduti i capelli voleva dire che era qualcosa di grave come l'altra volta".

Vedi anche Polonara torna a casa dopo il primo ciclo di cure