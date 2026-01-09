Nuova giornata potenzialmente decisiva nel caso che investe il Trapani Shark e che sta scuotendo il basket italiano ormai da diverse settimane. Oggi dovrebbe infatti arrivare la delibera del Collegio Federale relativa alla regolarità dell’iscrizione al campionato del club siciliano e all’orizzonte potrebbero esserci nuove, pesanti sanzioni in vista
TRAPANI IN CAMPO SENZA GIOCATORI: LA PARTITA DI CHAMPIONS SI CHIUDE DOPO 7 MINUTI
I tifosi di Trapani chiedono di non giocare la partita contro Trento
In una lettera indirizzata alla FIP e diffusa anche a mezzo social la tifoseria organizzata che segue Trapani chiede di non disputare la partita in programma domani sera contro Trento per "salvaguardare la credibilità del campionato e i valori che la pallacanestro italiana è chiamata a rappresentare"
La contestazione dei tifosi
Nel frattempo, fuori dal PalaShark nella notte sono comparsi degli striscioni con cui la tifoseria locale contesta l'operato del presidente Antonini
La prospettiva sul campo
Dopo aver dato forfait per la sfida di domenica scorsa non presentandosi a Bologna contro la Virtus, Trapani ha fatto sapere di essere intenzionata a giocare la partita casalinga prevista per sabato sera contro Trento. Al momento, tuttavia, tra giocatori accasatisi altrove e infortunati, non è chiaro se Trapani sarà in grado di poter giocare senza replicare quanto già successo martedì in Champions League
La situazione di Trapani e il rischio di nuove sanzioni
Al momento la società del presidente Antonini ha già subito una penalizzazione di 8 punti in classifica per irregolarità amministrative e fiscali, oltre a una multa da 50.000 per le partite giocate senza il requisito minimo del 6+6 (6 giocatori italiani e 6 stranieri a referto), frutto anche del blocco al mercato imposto dalla FIP sempre per le irregolarità di cui sopra e che di fatto ha impedito alla società di sostituire l’allenatore dimissionario e i diversi giocatori che hanno chiuso il loro contratto con Trapani per accasarsi altrove
L’udienza del Collegio Federale
In esame, nell’udienza prevista oggi, c’è la regolarità dell’iscrizione di Trapani al campionato attualmente in corso. L’udienza dovrebbe rappresentare il punto d’approdo di un’indagine aperta nei mesi scorsi allo scopo di verificare presunte dichiarazioni mendaci da parte del club siciliano all’interno della procedura d’iscrizione
La ricusazione respinta
Nei giorni scorsi Trapani aveva poi presentato una richiesta di ricusazione nei confronti del Collegio Federale, istanza respinta dalla Corte Federale d’Appello che ha quindi aperto la strada al Collegio Federale in programma oggi e con al centro il caso del club del presidente Valerio Antonini
La trasferta di Champions e l’eliminazione a tavolino
Sul campo, l’ultimo sviluppo nella questione che riguarda Trapani è arrivato martedì, quando la sfida del play-in di FIBA Champions League si è conclusa dopo soli 7 minuti perché in campo per i siciliani contro l’Hapoel Holon, in vantaggio per 38-5, era rimasto un solo giocatore. Immediata la comunicazione da parte di FIBA che annunciava l’automatica eliminazione del club dalla competizione