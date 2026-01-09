Al momento la società del presidente Antonini ha già subito una penalizzazione di 8 punti in classifica per irregolarità amministrative e fiscali, oltre a una multa da 50.000 per le partite giocate senza il requisito minimo del 6+6 (6 giocatori italiani e 6 stranieri a referto), frutto anche del blocco al mercato imposto dalla FIP sempre per le irregolarità di cui sopra e che di fatto ha impedito alla società di sostituire l’allenatore dimissionario e i diversi giocatori che hanno chiuso il loro contratto con Trapani per accasarsi altrove