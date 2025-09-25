L'anno scorso a vincere fu l'Olimpia (unico trofeo stagionale per Milano), in una sfida decisa in volata contro la Virtus. Quella del 2025 sarà anche uno scontro tra generazioni: Messina e Ivanovic da una parte in una semifinale, Cotelli e Cancellieri nell'altra. L'esperienza contro il nuovo che avanza. Con una sola certezza: dal 2019 chi ha alzato la Supercoppa non ha poi vinto lo Scudetto