Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'anteprima

Le due grandi filosofie della Supercoppa del basket

Geri De Rosa
©IPA/Fotogramma

L'anno scorso a vincere fu l'Olimpia (unico trofeo stagionale per Milano), in una sfida decisa in volata contro la Virtus. Quella del 2025 sarà anche uno scontro tra generazioni: Messina e Ivanovic da una parte in una semifinale, Cotelli e Cancellieri nell'altra. L'esperienza contro il nuovo che avanza. Con una sola certezza: dal 2019 chi ha alzato la Supercoppa non ha poi vinto lo Scudetto

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ