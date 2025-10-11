Il derby Varese-Milano alle 18.15 su Sky Sport Uno

Dopo la vittoria all’esordio contro Sassari, l’Openjobmetis Varese ospita l’EA7 Emporio Armani Milano, che viene da tre sconfitte in fila tra Eurolega e campionato. Il derby lombardo è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 18.15 col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

La seconda giornata del campionato italiano di pallacanestro mette subito in scena una classicissima del nostro basket. A Masnago si affrontano l’Openjobmetis Varese e l’EA7 Emporio Armani Milano per il derby lombardo numero 192 della storia. Una sfida che vede Varese avanti in classifica, complice il successo a Sassari della prima giornata e la contemporanea sconfitta di Milano in casa con Tortona all’esordio. Gli uomini di Ettore Messina sono reduci da tre ko in fila, considerando anche quelli subiti per mano del Partizan e del Monaco in Eurolega, e dovranno fare i conti con le assenze di Josh Nebo, Shavon Shields, Lorenzo Brown e Leonardo Totè. Dall’altra parte invece Varese non può contare su Nate Renfro, ma si affiderà soprattutto ai due protagonisti della prima giornata, l’ex Davide Alviti (due stagioni a Milano dal 2021 al 2023, autore di 26 punti contro Sassari) e il finlandese Olivier Nkamhoua (28 punti alla prima), su cui si stanno già concentrando le attenzioni di mezza Europa. Palla a due alle 18.15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con studio prepartita in compagnia di Giulia Cicchinè e Matteo Soragna e interviste di Gaia Accoto.