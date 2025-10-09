Esplora tutte le offerte Sky
Nkamhoua incanta e Stella Rossa e Dubai ci provano, ma Varese dice no alla cessione

Olivier Nkamhoua, già protagonista e Eurobasket con la sua Finlandia, ha giocato solo una partita con la nuova maglia della Openjobmetis, ma la super prestazione fornita nella vittoria a Sassari pare aver attirato le attenzioni di due squadre di Eurolega. Secondo ‘La Prealpina’, infatti, sia la Stella Rossa che Dubai sarebbero interessate e portarselo a casa, ma Varese ha subito chiuso la porta verso la possibile cessione

Negli occhi degli appassionati, e soprattutto dei tifosi di Varese, ci sono ancora i 28 punti con cui Olivier Nkamhoua ha bagnato il suo esordio nel nostro campionato, trascinando letteralmente la Openjobmetis alla vittoria in trasferta a Sassari. Un debutto, quello del finlandese, che già a Eurobasket aveva fatto vedere ottime cose, contraddistinto da alcune giocate di puro talento che sembrano aver destato l’interesse anche di due squadre di Eurolega. A Varese, però, non paiono affatto intenzionati ad aprire ad una possibile cessione del giocatore messo sotto contratto lo scorso giugno.

Stella Rossa e Dubai ci provano, Varese dice no

A riportare le voci che vorrebbero la Stella Rossa e Dubai interessate a Nkamhoua è il quotidiano ‘La Prealpina’, secondo cui le due squadre, che hanno recentemente visto infortunarsi giocatori importanti come Jasiel Rivero e Dzanan Musa, avrebbero effettuato un sondaggio per l’ala ex Ninenrs Chemnitz. Sondaggi che però, sempre stando a quanto riportato da ‘La Prealpina’, la dirigenza di Varese avrebbe subito fermato perché al momento non disponibile a sedersi al tavolo per trattare la possibile cessione di quello che per la Openjobmetis è e rimane un punto fermo del progetto di squadra per questa stagione. E, infine, lo stesso Nkamhoua non avrebbe alcuna intenzione di cambiare maglia a breve

Olivier Nkamhoua: il debutto è da incorniciare

