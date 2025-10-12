Cantù-Reggio Emilia alle 12 su Sky Sport Uno

Dopo la sconfitta a Trento all’esordio, l’Acqua S.Bernardo Cantù ospita la UNA Hotels Reggio Emilia, che viene dal successo interno contro Udine in campionato. La sfida in diretta a partire dalle 12 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi
La seconda giornata del campionato di basket di Serie A riparte da Cantù e da una vecchia tradizione sui canali di Sky Sport: quella della partita domenicale a mezzogiorno. Dopo i successi di ieri di Milano, Bologna, Trieste e Brescia, la sfida tra l’Acqua S.Bernardo Cantù e la UNA Hotels Reggio Emilia apre la seconda metà del turno, con una sfida tutta da vivere sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, oltre che in streaming su NOW, a partire dalle 12. Cantù vuole trovare la prima vittoria dopo aver perso di 40 all’esordio contro Trento, mentre Reggio Emilia ha vinto in casa contro Udine alla prima di campionato. Sarà una sfida emozionante soprattutto per Andrea De Nicolao, playmaker di Cantù che in due stagioni a Reggio Emilia ha conquistato una Supercoppa Italiana nel 2015 e fatto una finale Scudetto nel 2016.
Lega Basket Serie A, il programma della 2^ giornata
- Varese Milano 61-94
- Brescia-Trento 72-63
- Udine-Virtus Bologna 80-82 OT
- Napoli-Trieste 79-84
- Cantù-Reggio Emilia: domenica 12 ottobre alle 12 (diretta Sky Sport)
- Trapani-Venezia: domenica 12 ottobre alle 17
- Cremona-Sassari: domenica 12 ottobre alle 17.30
- Tortona-Treviso: domenica 12 ottobre alle 18
Le dichiarazioni dei coach
- Nicola Brienza, coach Acqua S.Bernardo Cantù: “Sarà la prima partita in casa davanti ai nostri tifosi e mette in palio due punti che possono essere importanti per l’obiettivo finale. Vogliamo essere più performanti rispetto a domenica scorsa e oggettivamente ci vorrà molto poco. Abbiamo la consapevolezza che dobbiamo entrare con la testa nel campionato e presentarci più agguerriti e più determinati. Giochiamo contro una squadra molto forte e che negli ultimi anni ha sempre fatto buoni risultati. La loro qualità è ben distribuita in tutto il roster e si vede chiaramente la mano dell’allenatore. Sarà ovviamente una partita difficile, ma abbiamo motivazioni molto forti per fare una prestazione di alto livello. Sono contento di come la squadra ha risposto in settimana alla sconfitta di Trento, dobbiamo fare in modo che diventi una tappa del nostro percorso e che questa cicatrice sia uno stimolo durante l’anno. Ora sta a noi, con l’aiuto del nostro pubblico, fare il primo passo in avanti”.
- Dimitris Priftis, coach UNA Hotels Reggio Emilia: “Affronteremo una squadra che viene da una brutta sconfitta, dovremo essere pronti innanzitutto dal punto di vista mentale, ancor prima di parlare dell’aspetto cestistico dell’incontro. Quando subisci una sconfitta ad ampio margine non passi una bella settimana e la partita successiva ti ritrovi a lottare per la tua dignità. Cantù è una squadra che gioca ad alto ritmo: sarà fondamentale il controllo dei rimbalzi e soprattutto il non concedere occasioni facili in transizione. Noi abbiamo lavorato bene, è stata una settimana senza particolari problematiche, nella quale abbiamo potuto mettere a punto alcune situazioni. Abbiamo chiesto di giocare a mezzogiorno per poter organizzare meglio dal punto di vista logistico la trasferta di FIBA Europe Cup che ci attende settimana prossima: non è comunque una grande novità, lo abbiamo già fatto in passato e ormai tutte le squadre si allenano a quell’ora”.