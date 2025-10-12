Cantù-Reggio Emilia alle 12 su Sky Sport Uno

Dopo la sconfitta a Trento all’esordio, l’Acqua S.Bernardo Cantù ospita la UNA Hotels Reggio Emilia, che viene dal successo interno contro Udine in campionato. La sfida in diretta a partire dalle 12 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi

La seconda giornata del campionato di basket di Serie A riparte da Cantù e da una vecchia tradizione sui canali di Sky Sport: quella della partita domenicale a mezzogiorno. Dopo i successi di ieri di Milano, Bologna, Trieste e Brescia, la sfida tra l’Acqua S.Bernardo Cantù e la UNA Hotels Reggio Emilia apre la seconda metà del turno, con una sfida tutta da vivere sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, oltre che in streaming su NOW, a partire dalle 12. Cantù vuole trovare la prima vittoria dopo aver perso di 40 all’esordio contro Trento, mentre Reggio Emilia ha vinto in casa contro Udine alla prima di campionato. Sarà una sfida emozionante soprattutto per Andrea De Nicolao, playmaker di Cantù che in due stagioni a Reggio Emilia ha conquistato una Supercoppa Italiana nel 2015 e fatto una finale Scudetto nel 2016.