Cantù-Reggio Emilia alle 12 su Sky: risultato LIVE

Dopo la sconfitta a Trento all’esordio, Cantù ospita Reggio Emilia, che viene dal successo interno contro Udine alla prima di campionato. Sfida in diretta a partire dalle 12 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi

Il ritorno in Serie A di Cantù dopo quattro anni di assenza non è andato come sperato, rimediando un pesante -40 all’esordio sul campo di Trento. Davanti al proprio pubblico del PalaDesio però la neopromossa vorrà fare tutt’altro tipo di prestazione, affrontando Reggio Emilia che invece al debutto in campionato ha avuto la meglio su Udine. Palla a due alle 12 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi, con interviste a bordo campo di Giulia Cicchinè.