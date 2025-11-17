La Fip riapre al pubblico il PalaSojourner a Rieti

La Sebastiani torna a giocare a porte aperte dopo i tragici fatti che hanno fatto seguito alla partita contro Pistoia del 19 ottobre scorso: l'assalto degli ultras della Sebastiani al pullman dei tifosi di Pistoia che ha portato alla morte dell'autista Raffaele Marianella. Lo ha sancito la Fip al termine delle indagini della Procura federale.

Dopo oltre un mese dai tragici fatti che lo scorso 19 ottobre hanno fatto seguito alla partita fra Sebastiani Rieti e Pistoia la Fip ha deciso la riapertura al pubblico del PalaSojourner per il match del prossimo 22 novembre contro l'Urania Milano. La Procura Federale ha completato le indagini che hanno portato al fermo di tre persone e al procedimento di Daspo di un altro gruppo di Ultras di Rieti protagonisti dell'assalto contro un pulmann di tifosi di Pistoia che ha portato alla morte di uno dei due autisti del bus, Raffaele Marianella , colpito da un sasso.

Il comunicato della Sebastiani



"Una notizia che riempie di gioia perché dopo un mese così difficile per la nostra Società e la nostra Città, tornare a sentire il calore dei nostri tifosi è meraviglioso. Torneremo alla normalità non dimenticando mai quanto accaduto e continuando a mantenere vivo il ricordo di Raffaele Marianella e continuando a trasmettere attraverso la Pallacanestro i veri valori dello sport, come abbiamo sempre fatto da 6 anni a questa parte. A seguito di questa riapertura la Rsr Sebastiani Rieti tutta, e in primis il Patron Pietropaoli, ci tengono a ringraziare gli avvocati David Sebastiani e Alessandro Brucchietti per l’eccellente lavoro svolto nell’esporre le ragioni e la totale estraneità della Scrivente in merito ai fatti accaduti il 19 ottobre in sede di Procura Federale e per aver seguito tutto l’iter procedurale che ci ha condotto al provvedimento di riapertura.

Un doveroso ringraziamento va anche alle autorità per averci dato il loro sostegno in questo momento difficile ed agli sponsor per esserci stati vicini ed averci mostrato la loro voglia di continuare a credere in noi nonostante tutto. Infine, ma non meno importante, un grazie speciale va rivolto ai nostri tifosi che non ci hanno fatto mai sentire soli anche nei momenti più bui con dimostrazioni di affetto e stima che ci hanno veramente riempito il cuore. A tutti voi, non vediamo l’ora di rivedervi al PalaSojourner, più numerosi e appassionati di prima, ora più che mai è il momento di dimostrare di #EssereSebastiani. Nella giornata di domani daremo indicazioni sull’apertura della biglietteria, le iniziative e le linee guida inerenti alla gara di sabato 22 novembre alle ore 21:00 contro l’Urania Milano. La sola preghiera che rivolgiamo ai nostri tifosi è di preferire assolutamente i canali di prevendita onde evitare code lunghissime al botteghino il giorno della partita.