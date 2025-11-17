Treviso-Virtus Bologna alle 20 su Sky Sport Basket

Dopo la sconfitta contro Milano, Treviso ospita la Virtus Bologna che viene dal successo contro Reggio Emilia in campionato e dal doppio turno di Eurolega contro Efes e Barcellona, contraddistinto da una vittoria e una sconfitta. Palla a due alle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi

L’ottavo turno di campionato di Serie A di basket si conclude con il posticipo tra Treviso e Virtus Bologna. La squadra di coach Dusko Ivanovic, reduce dal doppio turno di Eurolega in cui ha vinto con l’Efes ma perso a Barcellona, vuole dare continuità alla striscia di quattro successi in fila in campionato e agganciare di nuovo Brescia in vetta a quota 14 punti. Per farlo dovrà passare sul campo di Treviso, che finora ha avuto un rendimento opposto rispetto ai campioni d’Italia (6 sconfitte e una sola vittoria, al contrario del record di 6-1 dei virtussini) e ha perso nettamente l’ultima in casa di Milano. Davanti al proprio pubblico però vorrà provare a conquistare la prima vittoria interna di questa stagione, affidandosi a Abdur-Rahkman e Olisevicius, rispettivamente 11° e 13° miglior realizzatore del campionato. Appuntamento alle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi.