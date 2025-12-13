Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Serie A basket, Trieste-Reggio Emilia alle 18.15 su Sky Sport Basket

Serie A

L'11^ giornata di Serie A di basket si apre con la sfida tra Trieste e Reggio Emilia. Dopo la sconfitta di Sassari, Trieste vuole ritrovare la vittoria approfittando delle difficoltà degli emiliani, penultimi in classifica e reduci da sette sconfitte in fila. Appuntamento alle 18.15 in diretta su Sky Sport Basket e su NOW col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi

Dopo un inizio con due vittorie nelle prime tre giornate di campionato, Reggio Emilia non è più riuscita a trovare un altro successo, inanellando una striscia di sette sconfitte consecutive. Per questo la squadra di coach Priftis vuole ritrovare la vittoria pur dovendo affrontare una trasferta difficile sul campo di Trieste, a sua volta reduce da un ko a Sassari ma in una situazione di classifica completamente differenze. Trieste infatti è ottava in campionato con un record di 5 vittorie e 5 sconfitte, mentre Reggio Emilia è penultima con 4 punti davanti solamente a Treviso. Una sfida che sicuramente promette intensità e battaglia per tutti i 40 minuti, da vivere in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW a partire dalle 18.15 col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi.

LBA, 11^ giornata: il programma

  • Trieste-Reggio Emilia alle 18.15 in diretta su Sky Sport Basket e NOW
  • Trento-Venezia alle 20
  • Trapani-Udine domenica 14 dicembre alle 12.00
  • Tortona-Sassari domenica 14 dicembre alle 16.30
  • Brescia-Varese domenica 14 dicembre alle 17.00
  • Napoli-Cremona domenica 14 dicembre alle 18.00
  • Treviso-Cantù domenica 14 dicembre alle 19.00
  • Milano-Virtus Bologna domenica 14 dicembre alle 20.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW

Approfondimento

Serie A basket, la classifica

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Trieste-Reggio Emilia alle 18.15 su Sky Sport

Serie A

L'11^ giornata di Serie A di basket si apre con la sfida tra Trieste e Reggio Emilia. Dopo la...

La Virtus cade in casa: vince l’Hapoel 79-74

Basket

Contro la capolista di Eurolega, la Virtus inizia forte, difende con energia e corre in...

Virtus-Hapoel alle 20.30 su Sky Sport Basket

Basket

La Virtus Bologna ospita la squadra prima in classifica in Eurolega, l’Hapoel Tel Aviv di...

Milano supera il Pana: vince l’Olimpia 96-89

Eurolega

Nella sfida casalinga contro una big di Eurolega come il Panathinaikos, l’Olimpia comincia con le...

Ferrari, 36 punti in A2: non succedeva da Myers

Basket

Francesco Ferrari, MVP dell’ultimo Europeo Under-20 vinto dagli azzurri, ha realizzato 36 punti...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS