Trieste-Reggio Emilia alle 18.15 su Sky Sport

L'11^ giornata di Serie A di basket si apre con la sfida tra Trieste e Reggio Emilia. Dopo la sconfitta di Sassari, Trieste vuole ritrovare la vittoria approfittando delle difficoltà degli emiliani, penultimi in classifica e reduci da sette sconfitte in fila. Appuntamento alle 18.15 in diretta su Sky Sport Basket e su NOW col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi

Dopo un inizio con due vittorie nelle prime tre giornate di campionato, Reggio Emilia non è più riuscita a trovare un altro successo, inanellando una striscia di sette sconfitte consecutive. Per questo la squadra di coach Priftis vuole ritrovare la vittoria pur dovendo affrontare una trasferta difficile sul campo di Trieste, a sua volta reduce da un ko a Sassari ma in una situazione di classifica completamente differenze. Trieste infatti è ottava in campionato con un record di 5 vittorie e 5 sconfitte, mentre Reggio Emilia è penultima con 4 punti davanti solamente a Treviso. Una sfida che sicuramente promette intensità e battaglia per tutti i 40 minuti, da vivere in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW a partire dalle 18.15 col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi.