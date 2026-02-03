Offerte Sky
In edicola la nuova collezione di figurine Panini per l'Eurolega 2025-26

Basket

Panini torna in edicola con la nuova collezione ufficiale di figurine dedicata alla stagione di Eurolega 2025-26. Ben 448 figurine di cui 72 su materiale speciale, con i giocatori delle 20 squadre della massima competizione europea, la novità degli allenatori, il talento dei Key Player, le sfide Heat 2 Heat e i premiati dello scorso anno, oltre alle emozioni delle Final Four History

Vivi le grandi emozioni del basket europeo con la nuova collezione ufficiale di figurine Panini dedicata a EuroLeague. Presenti le 20 squadre della massima competizione continentale per un grande viaggio lungo i confini dell’Europa e non solo. I grandi campioni che ogni settimana si sfidano sui parquet più prestigiosi e, novità assoluta di questa edizione, anche tutte le figurine degli allenatori. E poi tutte quelle speciali: il talento sconfinato dei Key Player, le grandi sfide targate Head 2 Head e i giocatori premiati con gli Awards 2024-25. Nemmeno quest’anno, infine, mancherà un viaggio alla scoperta del glorioso passato di EuroLeague: cerca le figurine dei 25 migliori giocatori di sempre e rivivi le emozioni delle grandi finali grazie alla rubrica Final Four History. Una collezione imperdibile di 448 figurine, di cui ben 72 su materiale speciale! Di seguito le due pagine dedicate alle squadre italiane impegnate in Eurolega: l'EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Bologna.

L'Olimpia Milano nella collezione Panini
La Virtus Bologna nella collezione Panini

