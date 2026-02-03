Vivi le grandi emozioni del basket europeo con la nuova collezione ufficiale di figurine Panini dedicata a EuroLeague. Presenti le 20 squadre della massima competizione continentale per un grande viaggio lungo i confini dell’Europa e non solo. I grandi campioni che ogni settimana si sfidano sui parquet più prestigiosi e, novità assoluta di questa edizione, anche tutte le figurine degli allenatori. E poi tutte quelle speciali: il talento sconfinato dei Key Player, le grandi sfide targate Head 2 Head e i giocatori premiati con gli Awards 2024-25. Nemmeno quest’anno, infine, mancherà un viaggio alla scoperta del glorioso passato di EuroLeague: cerca le figurine dei 25 migliori giocatori di sempre e rivivi le emozioni delle grandi finali grazie alla rubrica Final Four History. Una collezione imperdibile di 448 figurine, di cui ben 72 su materiale speciale! Di seguito le due pagine dedicate alle squadre italiane impegnate in Eurolega: l'EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Bologna.