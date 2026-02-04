Virtus Bologna-Asvel dalle 20.30 su Sky

Offerte Sky
Nuovo impegno europeo per la Virtus, che dopo l’esaltante vittoria sul campo del Monaco affronta l’Asvel fanalino di coda in Eurolega con in palio una vittoria potenzialmente importante per la rincorsa di Bologna al play-in. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

 

La Virtus non si vuole fermare e, dopo l’esaltante vittoria in volata sul campo del Monaco, di fronte ai ragazzi di coach Dusko Ivanovic si presenta un’occasione da non sprecare. A Bologna, infatti, arriva l’Asvel fanalino di coda in Eurolega e vincere significherebbe dare ulteriore respiro al sogno di raggiungere un piazzamento al play-in. All’andata le Vu Nerea vevano vinto 90-83 in Francia, ma Carsen Edwards e soci sono reduci dalla dolorosa sconfitta casalinga patita domenica per mano di Trento. Appuntamento dalle 20 per il prepartita e dalle 20.30 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin. 

 

 

 

