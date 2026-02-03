Milano-Baskonia alle 20.30 su Sky Sport Uno

La vittoria della scorsa settimana contro il Partizan è stato solo un breve momento felice per l’Olimpia Milano, che per il resto ha sempre perso nelle altre quattro gare disputate tra Eurolega (Real Madrid e Zalgiris) e campionato (Varese e Brescia). Per ritrovare un successo che darebbe ossigeno all’intero ambiente la squadra di coach Peppe Poeta torna in campo stasera ospitando il Baskonia di coach Paolo Galbiati e Matteo Spagnolo per il 26° turno di Eurolega. Milano dovrà fare a meno sicuramente di Leandro Bolmaro, infortunatosi al gomito nella gara contro il Partizan, e di Josh Nebo, alle prese con un'elongazione al bicipite femorale che lo terrà fuori per almeno due settimane, ma avrà bisogno di tutti i suoi giocatori per trovare una vittoria fondamentale contro una squadra come il Baskonia che finora ha un record di 9-16 e in trasferta ha vinto solo una volta a fronte di 12 sconfitte. Uno di questi 9 successi è però arrivato all’andata proprio ai danni di Milano, che lo scorso 5 dicembre giocò una partita scarica fisicamente e mentalmente in Spagna perdendo per 88-78 con Spagnolo grande protagonista (18 punti, sua terza miglior prestazione in Eurolega quest’anno). Appuntamento in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi, con studio prepartita dalle 20.