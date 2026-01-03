Varese-Napoli dalle 18.15 su Sky Sport

Offerte Sky
Serie A Basket, Varese-Napoli alle 18.15 su Sky Sport Basket e NOW

Serie A

 

Ad aprire la 14^ giornata di campionato sarà lo scontro diretto tra Varese e Napoli, due squadre che dopo un inizio di stagione complicato ora vogliono coltivare il sogno di arrivare ai playoff. Palla a due alle 18.15, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Chicca Macchi

 

GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

La prima sfida della 14^ giornata di campionato presenta subito uno scontro diretto tra due squadre che, dopo aver faticato non poco a inizio stagione, sembrano finalmente aver trovato la loro strada. Varese e Napoli, infatti, sono al momento separate da una sola vittoria in classifica, con i lombardi che inseguono e i partenopei al momento titolari dell’8° posto, l’ultimo con vista sui playoff. E proprio i playoff sembrano poter essere l’obiettivo comune delle due sfidanti in campo oggi pomeriggio alla Itelyum Arena. 

 

Due punti pesanti in palio

 

Varese, quindi, battendo Napoli effettuerebbe l’aggancio, sempre in attesa dei risultati delle altre partite in programma tra domenica e lunedì. I padroni di casa arrivano da due vittorie, contro Trieste e in trasferta a Trapani, mentre i ragazzi di coach Alessandro Magro hanno prima perso a Venezia e poi battuto Cantù tra le mura amiche. Appuntamento dalle 18.15 per la diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Chicca Macchi. 

Approfondimento

Trapani penalizzato: come cambia la classifica

