Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Basket, Serie A: Trapani-Trento dura 4'11'': siciliani rimasti con un giocatore

BASKET

Ennesimo capitolo della vicenda Trapani. L'anticipo della 15^ giornata tra la squadra siciliana e Trento è stato sospeso nel primo quarto dopo poco più di 4 minuti e con il punteggio di 26-11 per gli ospiti. I padroni di casa erano rimasti in campo con un solo giocatore. Si sono presentati in sette, tra cui quattro ragazzi delle giovanili: Rossato ha lamentato un'indisposizione prima del match, Pugliatti e Sanogo hanno chiesto il cambio e tre hanno raggiunto i cinque falli

IL PRECEDENTE CON L'HAPOEL IN COPPA

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

L'Olimpia festeggia al meglio i 90 anni: Efes ko

Eurolega

Settimana di Eurolega perfetta per l'Olimpia Milano, che dopo la vittoria ad Atene vince anche in...

Altri 2 punti di penalizzazione per Trapani

Basket

Altra penalizzazione di due punti per Trapani e inibizione di due anni per Valerio Antonini per...

Dan Peterson, l'intervista a Sky per i 90 anni

esclusiva

In occasione del suo 90esimo compleanno, Dan Peterson si racconta a Sky Sport. La vittoria più...

Olimpia Milano-Efes alle 20.30 su Sky Sport

Eurolega

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a fare il bis dopo la grande vittoria sul campo...

La Virtus crolla ad Atene: vince il Panathinaikos

Eurolega

Non passa il mal di trasferta della Virtus Bologna che perde 84-71 ad Atene contro il...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS