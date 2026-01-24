Serie A

La 16^ giornata si è aperta con due anticipi del sabato: la vittoria di Milano sul campo di Tortona e il colpo esterno anche per Cremona a Trento. Domenica altri successi in trasferta, Venezia passa a Varese, Napoli vince a Sassari e Reggio Emilia sbanca Udine, mentre restano in vetta assieme Virtus Bologna e Brescia dopo i successi con Treviso e Cantù rispettivamente. Ricordiamo che il campionato è a 15 squadre dopo l'esclusione di Trapani Shark NAPOLI-TORTONA LIVE GLI HIGHLIGHTS DI BASKET