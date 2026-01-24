La 17^ giornata di campionato si apre con uno scontro tra due squadre dalle ambizioni importanti come Napoli e Tortona. Palla a due alle 18.15, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

La giornata numero 17 della regular season di Lega Basket si apre con il confronto diretto tra due squadre dalle ambizioni importanti, che comprendono l’approdo in zona playoff e poi magari l’idea di recitare un ruolo da outsider da maggio in poi. Napoli, ripartita dalla nuova guida in panchina con Alessandro Magro la scorsa estate, al momento è 7^ e, nonostante qualche passaggio a vuoto di troppo, ha mostrato di avere il talento necessario per portare a compimento l’impresa playoff. Tortona, ora 5^, ha invece dimostrato maggiore continuità, frutto in primis del lavoro di Mario Fioretti, a sua volta approdato sulla panchina piemontese la scorsa estate dopo un ventennio da assistente all’Olimpia Milano. Appuntamento dalle 18.15 per la diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.