Serie A Basket, Napoli-Tortona alle 18.15 su Sky Sport Basket e NOW

Serie A

La 17^ giornata di campionato si apre con uno scontro tra due squadre dalle ambizioni importanti come Napoli e Tortona. Palla a due alle 18.15, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

 

GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

La giornata numero 17 della regular season di Lega Basket si apre con il confronto diretto tra due squadre dalle ambizioni importanti, che comprendono l’approdo in zona playoff e poi magari l’idea di recitare un ruolo da outsider da maggio in poi. Napoli, ripartita dalla nuova guida in panchina con Alessandro Magro la scorsa estate, al momento è 7^ e, nonostante qualche passaggio a vuoto di troppo, ha mostrato di avere il talento necessario per portare a compimento l’impresa playoff. Tortona, ora 5^, ha invece dimostrato maggiore continuità, frutto in primis del lavoro di Mario Fioretti, a sua volta approdato sulla panchina piemontese la scorsa estate dopo un ventennio da assistente all’Olimpia MilanoAppuntamento dalle 18.15 per la diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin. 

FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Serie A

Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata

La 16^ giornata si è aperta con due anticipi del sabato: la vittoria di Milano sul campo di Tortona e il colpo esterno anche per Cremona a Trento. Domenica altri successi in trasferta, Venezia passa a Varese, Napoli vince a Sassari e Reggio Emilia sbanca Udine, mentre restano in vetta assieme Virtus Bologna e Brescia dopo i successi con Treviso e Cantù rispettivamente. Ricordiamo che il campionato è a 15 squadre dopo l'esclusione di Trapani Shark GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

Vai alla Fotogallery

