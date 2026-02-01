Offerte Sky
Cecchino Della Valle con 31 punti, Brescia si impone a Milano per 90-81

Serie A

Il big match dell'Allianz Cloud è di Brescia che batte 90-81 Milano e infligge alla squadra di Poeta la seconda sconfitta in fila dopo quella di lunedì con Varese. Pur senza Ivanovic la Germani si impone con merito, trascinata da un Amedeo Della Valle da 31 punti, comprese le due triple nel finale che stendono l'Olimpia, cui non bastano i 19 di Brooks e i 13 di Pippo Ricci

IL TABELLINO - GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

Emozioni e finale thrilling all'Allianz Cloud dove Brescia stende Milano nel big match della 18esima giornata del campionato di Serie A. La Germani vince per la seconda volta in campionato contro l'Olimpia che perde ancora fra le mura amiche dopo lo scivolone di lunedì sera contro Varese: determinante Amedeo Della Valle, 31 punti, 12 dei quali nel quarto periodo, che spacca il match con le due triple dell'86-81 a un minuto dal termine.

 

La squadra di Matteo Cotelli si conferma in vetta alla classifica con 30 punti mentre Milano rimane a 24, al secondo ko di fila con Peppe Poeta in panchina, lui che aveva invece iniziato con 7 successi in LBA prima dei risultati di questa settimana. La Germani, che era priva di Nikola Ivanovic, infortunato, ha anche 17 punti e 14 rimbalzi da Bilan, 14 con 4 triple da Rivers, e da 10 da Burnell. A Milano non bastano invece i 19 di Brooks, i 13 di Ricci e i 12 a testa di LeDay e di Shields, mentre Guduric viene espulso per proteste negli ultimi secondi.

SEGUONO AGGIORNAMENTI...

FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Serie A

Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata

La 18^ giornata si apre con la vittoria in trasferta di Udine a Tortona e con quella di Venezia a Cantù. Domani largo al resto delle partite, a iniziare dalla super sfida tra Milano e Brescia in diretta dalle 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

Vai alla Fotogallery

