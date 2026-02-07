Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Serie A basket, Cremona-Cantù alle 19.30 su Sky: risultato LIVE

Serie A

Cremona e Cantù aprono il programma della 19^ giornata del campionato di Serie A di basket. Il derby lombardo si affrontano per la 25^ volta nella loro storia: all'andata Cantù ha vinto in casa per 91-83 alla 5^ giornata. Sfida in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW alle 19.30 col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi

FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Serie A

Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata

La domenica della 18^ giornata si apre con il successo di Brescia a Milano che vale alla Germani la conferma in vetta, e si chiude con la sorprendente sconfitta casalinga della Virtus contro Trento. Nelle altre gare Sassari travolge Cremona, Trieste stende il fanalino di coda Treviso e Reggio Emilia sbanca Varese. Negli anticipi del sabato vittorie in trasferta di Udine a Tortona e di Venezia a Cantù. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW CREMONA-CANTÙ LIVE - GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Cremona-Cantù alle 19.30 su Sky: risultato LIVE

Serie A

Cremona e Cantù aprono il programma della 19^ giornata del campionato di Serie A di basket. Il...

Cremona-Cantù alle 19.30 su Sky Sport Basket

Basket

La 19^ giornata del campionato di Serie A di basket si apre con il derby lombardo tra Cremona e...

Milano passa in Francia: Asvel battuto 77-76

Eurolega

Partita da subito combattuta tra Asvel e Olimpia, con gli attacchi che fanno meglio delle difese...

Altro stop per Bologna, travolta dall’Olympiacos

Eurolega

Nella complicata trasferta al Pireo, la Virtus inizia bene, ma già nel 2° quarto subisce l’onda...

Eurolega: Olimpia e Virtus questa sera su Sky

Eurolega

Nuovo impegno in Eurolega per Milano e Bologna, vanno a caccia di vittorie nella corsa verso il...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS