Cremona-Cantù alle 19.30 su Sky: risultato LIVE

Cremona e Cantù aprono il programma della 19^ giornata del campionato di Serie A di basket. Il derby lombardo si affrontano per la 25^ volta nella loro storia: all'andata Cantù ha vinto in casa per 91-83 alla 5^ giornata. Sfida in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW alle 19.30 col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi
©Getty
Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata
La domenica della 18^ giornata si apre con il successo di Brescia a Milano che vale alla Germani la conferma in vetta, e si chiude con la sorprendente sconfitta casalinga della Virtus contro Trento. Nelle altre gare Sassari travolge Cremona, Trieste stende il fanalino di coda Treviso e Reggio Emilia sbanca Varese. Negli anticipi del sabato vittorie in trasferta di Udine a Tortona e di Venezia a Cantù. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW CREMONA-CANTÙ LIVE - GLI HIGHLIGHTS DI BASKET