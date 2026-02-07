Cremona-Cantù alle 19.30 su Sky: risultato LIVE

Serie A

La domenica della 18^ giornata si apre con il successo di Brescia a Milano che vale alla Germani la conferma in vetta, e si chiude con la sorprendente sconfitta casalinga della Virtus contro Trento. Nelle altre gare Sassari travolge Cremona, Trieste stende il fanalino di coda Treviso e Reggio Emilia sbanca Varese. Negli anticipi del sabato vittorie in trasferta di Udine a Tortona e di Venezia a Cantù.