Un gruppo di investitori guidato da Donnie Nelson , ex General Manager dei Dallas Mavericks, sarebbe in trattativa per acquistare il titolo sportivo della Vanoli Cremona , con l’obiettivo di creare una nuova squadra a Roma che partecipi al campionato di Serie A di basket e di prendere parte alla nuova NBA Europe . Secondo quanto riportato da The Athletic, tra questo gruppo di investitori ci sarebbe anche Luka Doncic , scelto al Draft del 2018 proprio da Nelson, con la stella dei Lakers che non avrebbe un ruolo esecutivo nella nuova squadra. A differenza di quanto riportato inizialmente tra di loro non ci sarà Dirk Nowitzki , il cui portavoce Scott Tomlin ha smentito il coinvolgimento nel gruppo di investitori. Dovrebbe esserci invece Rimantas Kaukenas , leggenda del campionato italiano con le maglie di Cantù, Siena e Reggio Emilia.

Il piano della cordata di cui fa parte Doncic: Serie A e poi NBA Europe

Il piano della cordata statunitense sarebbe quello di acquisire il titolo sportivo da Cremona, creare una nuova squadra a Roma che partecipi al campionato italiano (riportando così il basket nella Capitale dalla stagione 2019-20) e prendere parte a NBA Europe quando la lega verrà lanciata nel settembre del 2027 (data ancora non confermata). Secondo quanto scritto da The Athletic, il Commissioner della NBA Adam Silver ha individuato in Roma e Milano i due mercati italiani più interessanti per la nuova lega europea, insieme a Londra e Manchester in Gran Bretagna, Parigi e Lione in Francia, Madrid e Barcellona in Spagna, Berlino e Monaco di Baviera in Germania, Atene in Grecia e Istanbul in Turchia.