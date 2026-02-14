Offerte Sky
Ad aprire la 20^ giornata di campionato arriva la sfida tra Varese e Brescia. La sfida in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin

La 19^ giornata si chiude col successo della Virtus Bologna a Brescia nel big match del campionato, riprendendosi il primo posto in classifica in virtù degli scontri diretti. Resta invece all'ultimo posto Treviso, a cui non riesce l'impresa contro l'Olimpia Milano pur impegnandola fino all'ultimo. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW VARESE-BRESCIA LIVE GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

Varese-Brescia dalle 18.15 su Sky Sport

Serie A

Ad aprire la 20^ giornata di campionato arriva la sfida tra Varese e Brescia. Palla a due alle...

Milano spreca un'occasione: Dubai si impone 96-78

Eurolega

Sconfitta netta per Milano che si arrende 96-78 all'Allianz Cloud contro Dubai nel Round 28 di...

Djokovic a bordo campo per Olympiacos-Stella Rossa

Eurolega

Serata importante al Pireo, dove Olympiacos e Stella Rossa si sono date battaglia fino all’ultimo...

Olimpia Milano-Dubai alle 20.30 su Sky

Eurolega

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a tenere vive le speranze di agganciare la zona...

Virtus travolta a Istanbul: l'Efes vince di 31

Eurolega

Terza sconfitta consecutiva in Eurolega per la Virtus Bologna, mai davvero in partita sul campo...
