Ad aprire la 20^ giornata di campionato arriva la sfida tra Varese e Brescia. La sfida in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin
Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata
La 19^ giornata si chiude col successo della Virtus Bologna a Brescia nel big match del campionato, riprendendosi il primo posto in classifica in virtù degli scontri diretti. Resta invece all'ultimo posto Treviso, a cui non riesce l'impresa contro l'Olimpia Milano pur impegnandola fino all'ultimo. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW VARESE-BRESCIA LIVE GLI HIGHLIGHTS DI BASKET