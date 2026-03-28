Varese batte Tortona e sale in zona playoff

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Serie A Basket, Varese schianta Tortona e sale in zona playoff

Serie A

Dopo 8 sconfitte consecutive negli ultimi cinque anni, Varese sfata il tabù Tortona grazie a un super ultimo quarto da 26-15, salendo momentaneamente all’ottavo posto in classifica che vuol dire playoff. Gli ospiti non riescono a capitalizzare sui 20 punti di Christian Vital

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La 24^ giornata di Serie A di basket si apre con il successo di Varese ai danni di Tortona, salendo almeno momentaneamente all'ottavo posto in classifica. Dopo tre quarti molto combattuti, i padroni di casa scappano via nel quarto periodo vinto per 26-15, trovando tanti protagonisti diversi nel corso del match. Il top scorer è Ike Iroegbu con 18 punti, ma insieme a lui ci sono anche i 17 di Tazé Moore e la doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi di Nate Renfro, oltre ai 12 di Carlos Stewart, gli 11 di Olivier Nkamhoua e di Matteo Librizzi. Varese riesce così a cancellare la brutta sconfitta dell'ultima giornata contro Napoli e a sfatare il tabù Tortona, che non batteva da cinque anni: gli ospiti pagano un brutto ultimo quarto in cui non riescono a opporsi all'energia di Varese, senza sfruttare la grande partita di Christian Vital con 20 punti. La squadra di coach Fioretti si ferma dopo quattro vittorie in fila ma non compromette il suo quinto posto in classifica.

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Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata

La 24^ giornata di LBA si apre con il successo di Varese in casa contro Tortona, salendo momentaneamente all'ottavo posto in classifica. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW VARESE-TORTONA: RACCONTO E HIGHLIGHTS GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

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