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Basket, i convocati dell'Italia per la terza finestra di qualificazioni mondiali

Basket

Il CT Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno che inizierà lunedì 15 giugno a Roma in vista della terza finestra di qualificazioni mondiali. A disposizione ci sono 16 atleti, che lo staff tecnico potrà decidere di convocare a seconda delle necessità della squadra: i giocatori dell’Olimpia Milano, della Reyer Venezia, della Scaligera Verona e di Valencia potranno raggiungere il gruppo solo al termine degli impegni con i rispettivi club

L'Italia del basket si prepara all'estate, con gli impegni previsti per la terza finestra di qualificazioni Mondial a inizio luglio. Il CT Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno di Roma, al termine del quale l’Italia sosterrà due amichevoli contro la Croazia, il 24 giugno a Gorizia alle 19.30, e contro la Slovenia, il 27 giugno in trasferta a Celje alle 20.00. Il 2 luglio la prima delle due gare della terza e ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2027: a Reykjavik contro l’Islanda. Dopodiché il 5 luglio big match alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania (ore 20.00). Entrambe le partite saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW.

Le parole del CT Banchi

Così il CT Luca Banchi sulle convocazioni nel comunicato rilasciato dalla FIP: "Come previsto, abbiamo dovuto affrontare diverse complessità per costruire il roster della squadra in questa terza finestra. Se era ampiamente prevedibile un coinvolgimento tardivo dei giocatori impegnati nel finale di stagione dei diversi campionati, diverso è stato confrontarsi con la realtà dei ragazzi che stanno scegliendo di proseguire le proprie carriere nei College statunitensi. Inevitabili anche le numerose defezioni dovute alle condizioni fisiche di alcuni Azzurri al termine di una stagione lunga e impegnativa. Sarà necessario, come sempre, grande spirito di adattamento e una forte volontà di adeguarsi alle situazioni che si creeranno durante il percorso. È proprio questo il senso dei mini-raduni che abbiamo fortemente voluto durante l’anno: allargare la base a quanti più giocatori di interesse nazionale possibile da inserire in corsa nell’ossatura della Nazionale Senior".

I convocati

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra
18 Matteo Spagnolo 2003 193 Guardia Baskonia (Spagna) - dal 17 giugno
19 Gabriele Procida 2002 200 Ala Real Madrid (Spagna) - dal 17 giugno
22 Giordano Bortolani 2000 193 Guardia Acqua S. Bernardo Cantù
24 Francesco Ferrari 2005 205 Ala Olidata Virtus Bologna
25 Tommaso Baldasso 1998 192 Guardia Betram Tortona
28 Davide Casarin 2003 196 Guardia Ferramenta Vanoli Cremona
30 Guglielmo Caruso 1999 208 Ala/Centro Guerri Napoli
37 Matteo Librizzi 2002 181 Playmaker Openjobmetis Varese
38 Riccardo Rossato 1996 190 Guardia Unahotels Reggio Emilia
40 Luca Severini 1996 204 Ala Unahotels Reggio Emilia
42 Giovanni Veronesi 1998 197 Guarda Ferramenta Vanoli Cremona
45 Nicola Akele 1995 203 Ala Olidata Virtus Bologna
44 Sasha Grant 2002 201 Ala Ferramenta Vanoli Cremona
  Lorenzo Bucarelli 1998 198 Guardia Victoria Libertas Pesaro
  Matteo Cavallero 2003 204 Guardia/Ala Wegreenit Milano
  Giovanni Emejuru 2002 208 Centro Free Agent - dal 19 giugno
  Luca Possamai 2001 212 Centro Biemme Service Libertas Livorno
  * Le squadre di club fanno riferimento alla stagione sportiva 2025/2026        

Atleti a disposizione

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra
1 Nico Mannion 2001 191 Playmaker EA7 Emporio Armani Milano
4 Leonardo Candi 1997 190 Playmaker/Guardia Umana Reyer Venezia
7 Stefano Tonut 1993 194 Guardia EA7 Emporio Armani Milano
12 Diego Flaccadori 1996 193 Playmaker EA7 Emporio Armani Milano
15 Darius Thompson 1995 192 Guardia Valencia (Spagna)
16 Amedeo Tessitori 1994 207 Centro Umana Reyer Venezia
17 Giampaolo Ricci 1991 202 Ala EA7 Emporio Armani Milano
20 Saliou Niang 2004 199 Ala Olidata Virtus Bologna
25 Alessandro Lever 1998 208 Ala/Centro Umana Reyer Venezia
26 Luigi Suigo 2007 220 Centro Mega Superbet Belgrado (Serbia)
50 Luca Vincini 2003 207 Ala/Centro Banco di Sardegna Sassari
  Alessandro Bertini 2002 194 Ala Victoria Libertas Pesaro
  Leonardo Bettiol 2002 206 Ala Univesity of Massachusetts (NCAA, Usa)
  Emmanuel Innocenti 2004 196 Guardia Arizona State University (NCAA, Usa)
  Andrea Loro 2003 202 Ala Tezenis Verona
  Federico Zampini 1999 191 Playmaker Tezenis Verona
  * Le squadre di club fanno riferimento alla stagione sportiva 2025/2026    

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