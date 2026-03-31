Collegio Garanzia Coni rigetta ricorsi di Trapani

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Trapani Shark, il Collegio di Garanzia del Coni rigetta i ricorsi

basket

Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha respinto i ricorsi di Trapani Shark legati all'esclusione da parte della Corte Sportiva di Appello della Fip della società siciliana dall'attuale campionato di Serie A. Confermato anche il punto di penalizzazione e il blocco del mercato

Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha rigettato il ricorso di Trapani Shark circa il provvedimento che riguardava l’esclusione della società siciliana dalla partecipazione al Campionato di Serie A per la stagione sportiva 2025/2026. Lo ha comunicato la Fip. La decisione era arrivata lo scorso 12 gennaio. Come era ormai nell’aria da diversi giorni, al termine della riunione congiunta, i vertici di FIP e Lega Basket avevano infatti valutato di escludere Trapani dalla Serie A di Basket con effetto immediato. La misura era stata decisa in seguito alla 'mancanza di uguaglianza competitiva' generata dall’evoluzione presa nelle ultime settimane dalla situazione del club siciliano. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha anche rigettato il ricorso di Trapani Shark circa la "decisione assunta dal Consiglio Federale FIP che ha deliberato di applicare al club la sanzione di un (1) punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione corrente 2025/2026, oltre al divieto di provvedere al tesseramento e al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori", si legge nella nota Fip.

Approfondimento

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