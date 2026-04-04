Brescia si riscatta subito: Ndour e Della Valle fanno la differenza, travolta Napoli

In campo senza diversi giocatori importanti da entrambe le parti, Brescia e Napoli danno vita ad un primo tempo frizzante, con gli ospiti, trascinati da un Ishmael El-Amin, che chiudono sul +3 all’intervallo lungo. Al rientro in campo, però, i padroni di casa ritrovano Amedeo Della Valle, fin lì un po’ ai margini della partita, piazzano un parziale di 9-0 e si lanciano poi verso la vittoria che riscatta la sconfitta casalinga di domenica scorsa contro Reggio Emilia
Non ci sono Demetre Rivers e C.J. Massinburg per Brescia, mentre Napoli deve fare a meno di Kaspar Treier, Naz Mitrou-Long, ex di serata insieme a Leonardo Toté e coach Alessandro Magro, ma la sfida del Palaleonessa si rivela comunque molto combattuta fin dalle fasi iniziali. A metà del 1° quarto sono gli ospiti, trascinati da un ottimo Ishmael El-Amin, a essere avanti 14-11, Brescia riesce a riportarsi sotto ma al termine del primo parziale di gioco Napoli è ancora in vantaggio 24-23. Sono due giocate, una tripla segnata e una palla recuperata, del giovane Mattia Santinon a dare un po’ la scossa a Brescia, ma Napoli con Guglielmo Caruso e Rasir Bolton, protagonisti di giocate da tre punti con canestro e fallo aggiuntivo, rimane un passo avanti. E El-Amin, ancora inarrestabile, lancia gli ospiti sul +9 con due triple consecutive, a cui Matteo Cotelli prova a rispondere mettendo la sua difesa a zona e provando a cavalcare un Maurice Ndour molto ispirato per il 44-41 in favore di Napoli all’intervallo lungo. Al rientro in campo sono ancora gli attacchi a dettare il ritmo di gioco e dopo 3 minuti Miro Bilan riporta tutto in parità a quota 49. Il sorpasso dei padroni di casa arriva con una tripla firmata da Amedeo Della Valle sul 58-55, che subito dopo ne segna un’altra e costringe Magro a chiamare time out. Brescia conferma di aver cambiato marcia e piazza un parziale di 9-0 che suggella un 3° quarto al termine del quale il punteggio dice 70-61. E la partita non cambia direzione nemmeno nel 4° quarto, durante il quale l’attacco dei padroni di casa non sembra davvero poter sbagliare e Brescia dilaga, riscattando così subito la brutta sconfitta casalinga patita domenica scorsa per mano di Reggio Emilia.
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Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata
La 25^ giornata di LBA si è aperta con la netta vittoria di Brescia che, battendo Napoli, aggancia in vetta alla classifica la Virtus, con cui ha però perso entrambi gli scontri diretti. Nella domenica di Pasqua Milano batte in volata Reggio Emilia e torna al terzo posto mentre proprio Bologna perde in casa contro Venezia e quindi deve condividere il primo posto. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET