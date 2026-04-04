Brescia si riscatta subito: Ndour e Della Valle fanno la differenza, travolta Napoli

Non ci sono Demetre Rivers e C.J. Massinburg per Brescia, mentre Napoli deve fare a meno di Kaspar Treier, Naz Mitrou-Long, ex di serata insieme a Leonardo Toté e coach Alessandro Magro, ma la sfida del Palaleonessa si rivela comunque molto combattuta fin dalle fasi iniziali. A metà del 1° quarto sono gli ospiti, trascinati da un ottimo Ishmael El-Amin, a essere avanti 14-11, Brescia riesce a riportarsi sotto ma al termine del primo parziale di gioco Napoli è ancora in vantaggio 24-23. Sono due giocate, una tripla segnata e una palla recuperata, del giovane Mattia Santinon a dare un po’ la scossa a Brescia, ma Napoli con Guglielmo Caruso e Rasir Bolton, protagonisti di giocate da tre punti con canestro e fallo aggiuntivo, rimane un passo avanti. E El-Amin, ancora inarrestabile, lancia gli ospiti sul +9 con due triple consecutive, a cui Matteo Cotelli prova a rispondere mettendo la sua difesa a zona e provando a cavalcare un Maurice Ndour molto ispirato per il 44-41 in favore di Napoli all’intervallo lungo. Al rientro in campo sono ancora gli attacchi a dettare il ritmo di gioco e dopo 3 minuti Miro Bilan riporta tutto in parità a quota 49. Il sorpasso dei padroni di casa arriva con una tripla firmata da Amedeo Della Valle sul 58-55, che subito dopo ne segna un’altra e costringe Magro a chiamare time out. Brescia conferma di aver cambiato marcia e piazza un parziale di 9-0 che suggella un 3° quarto al termine del quale il punteggio dice 70-61. E la partita non cambia direzione nemmeno nel 4° quarto, durante il quale l’attacco dei padroni di casa non sembra davvero poter sbagliare e Brescia dilaga, riscattando così subito la brutta sconfitta casalinga patita domenica scorsa per mano di Reggio Emilia.