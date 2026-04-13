La Virtus Bologna stende Cantù e torna in vetta

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La Virtus Bologna stende Cantù 89-79 e torna in vetta. Strepitoso Edwards con 34 punti

Serie A

La 26esima giornata si chiude con la vittoria della Virtus Bologna per 89-79 contro Cantù nel posticipo. I bianconeri ritrovano il successo dopo due sconfitte, festeggiano la prima affermazione con Nenad Jakovljevic in panchina, e tornano in vetta alla classifica visto il vantaggio nello scontro diretto con Brescia. Superlativo Carsen Edwards con 34 punti e 7 triple, entrambi suoi primati in LBA. Per i brianzoli insufficienti i 17 di Bortolani

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Dopo due sconfitte di fila, addirittura otto contando l'Eurolega, la Virtus Bologna ritrova il sorriso battendo 89-79 Cantù nel posticipo della 26esima giornata di Serie A. I bianconeri, che festeggiano inoltre la prima vittoria da capo allenatore di Nenad Jakovljevic, salgono a 38 punti, agganciano Brescia in vetta, e sono davanti in virtù dello scontro diretto; per i brianzoli invece si chiude la striscia di due successi e restano fermi a 16, a +4 sul fanalino di coda Treviso. Devastante Carsen Edwards, autore di 34 punti con 7 triple realizzate, entrambi massimi per lui in LBA.

 

 

La Virtus parte forte con 12 punti di Carsen Edwards nei primi 14 della squadra e vola a +11 sul 21-10, poi da lì Bologna è sempre al comando e tocca anche il +15 sul 46-31 grazie anche a Alston e ad Akele. Cantù ha il merito di non affondare, rimane in scia con i canestri di Bortolani e Ballo, poi nel cuore periodo fa il break: 8-0 con un grande Sneed e Acqua S.Bernardo a -4 sul 79-75. Lì la Virtus trema, intravede dei fantasmi, ma Alston insacca una bomba pesantissima, realizzano anche Niang e Edwards, e i padroni di casa rimettono un margine che vale il successo.

 

Un successo "toccasana" per la Virtus che ritrova il sorriso grazie anche ai 19 punti di Alston e ai 9 di Jallow. Per Cantù 17 di Bortolani, 14 di Sneed e 10 a testa di Ballo e di Fevrier. La squadra di Jakovljevic tornerà in campo giovedì a Belgrado per affrontare il Maccabi Tel Aviv nell'ultimo turno di Eurolega, LIVE su Sky Sport Basket.

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©Getty

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Serie A

Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata

La 26^ giornata di Serie A si è aperta col successo di Reggio Emilia in casa contro Cremona e con la vittoria di Brescia sul campo di Venezia, e si è chiusa con l'affermazione della Virtus Bologna contro Cantù nel posticipo che riporta in vetta i bianconeri. Nelle gare della domenica ci sono i successi di Trieste nel derby in casa di Udine, di Tortona su Trento, di Napoli su Treviso e di Varese su Sassari. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

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