L'ultima volta che Victor Wembanyama ha giocato con la nazionale francese è stato in un momento indimenticabile per gli appassionati di pallacanestro, con la finale per la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi contro Team USA decisa da quattro triple in fila di Steph Curry. In quella occasione Wemby chiuse con 26 punti in 30 minuti, lasciando tutto quello che aveva in campo ma senza riuscire a trascinare Les Bleus fino alla vittoria davanti al proprio pubblico. A due anni di distanza da quell’esperienza, Wembanyama è pronto a tornare a giocare in area FIBA: come riportato dal giornalista de L’Equipe Maxime Aubin, la superstar dei San Antonio Spurs ha già cominciato il lavoro di preparazione fisica con il trainer Guillaume Alquier in vista della finestra di fine agosto, nella quale la Francia comincerà il gruppo L affrontando la Slovenia (che non avrà Luka Doncic) il 27 agosto e poi la Svezia in trasferta il 30 agosto. La Francia, forte di un record di 5-1 nella prima fase, con due successi potrebbe quasi assicurarsi matematicamente un posto ai prossimi Mondiali di Qatar 2027, che saranno da seguire sui canali di Sky Sport così come le gare di qualificazione della finestra di agosto dove tornerà in campo Wembanyama.

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