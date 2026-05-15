Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Napoli Basket, Repesa ai giovani di San Sebastiano al Vesuvio: "Cogliete le opportunità"

coach al liceo

Il coach della Guerri Napoli Basket ospite d’onore al Liceo 'Di Giacomo'. Tra il debutto del giovane Ferrara e la prossima apertura di due nuovi playground, San Sebastiano si conferma vera cittadella del basket

LBA AWARDS, I VINCITORI DELLA REGULAR SEASON

Una mattinata di sport e valori quella vissuta al Liceo 'Salvatore Di Giacomo' di San Sebastiano al Vesuvio, dove gli studenti hanno accolto Jasmin Repesa e Francesco Cavaliere della Guerri Napoli Basket. L'incontro, promosso dal Sindaco Giuseppe Panico e dalla preside Fabrizia Landolfi, ha visto il coach croato confrontarsi con i giovani, tra cui il talento locale Vittorio Salvatore Ferrara, recentemente lanciato in Serie A proprio da Repesa. L'evento ha celebrato le eccellenze dell'istituto, come la sciatrice Giada D’Antonio e il nuotatore Francesco Volpe, sottolineando il legame profondo tra il territorio e la pallacanestro, capace di sfornare atleti del calibro dei fratelli Amoroso e di Guglielmo Caruso. Repesa ha esortato i ragazzi a cogliere le opportunità, ricordando che "nello sport c’è sempre una seconda chance, ma non una terza". Un messaggio di responsabilità che si sposa con la crescita delle infrastrutture cittadine: San Sebastiano inaugurerà presto due nuovi playground, confermandosi vera cittadella del basket.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Napoli Basket, Repesa: "Giovani colgano le chance"

coach al liceo

Il coach della Guerri Napoli Basket ospite d’onore al Liceo 'Di Giacomo'. Tra il debutto del...

Procida e Thompson: azzurri contro alle Final Four

Eurolega

Ieri sera Darius Thompson e il suo Valencia hanno portato a termine l’impresa clamorosa di...

Vertemati prolunga con Udine fino al 2028

Serie A

L’Apu Udine ha annunciato il prolungamento di contratto con coach Adriano Vertemati, che rimarrà...

Trento batte Milano e si prende l'ottavo posto

Serie A

Con una grande prova di squadra Trento batte l'Olimpia Milano 84-74 e, complice la sconfitta di...

Tortona passa a Venezia: si sfideranno ai playoff

Serie A

Con un grande ultimo quarto Tortona vince sul campo di Venezia per 78-75 in un classico antipasto...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS