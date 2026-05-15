Napoli Basket, Repesa ai giovani di San Sebastiano al Vesuvio: "Cogliete le opportunità"

Una mattinata di sport e valori quella vissuta al Liceo 'Salvatore Di Giacomo' di San Sebastiano al Vesuvio, dove gli studenti hanno accolto Jasmin Repesa e Francesco Cavaliere della Guerri Napoli Basket. L'incontro, promosso dal Sindaco Giuseppe Panico e dalla preside Fabrizia Landolfi, ha visto il coach croato confrontarsi con i giovani, tra cui il talento locale Vittorio Salvatore Ferrara, recentemente lanciato in Serie A proprio da Repesa. L'evento ha celebrato le eccellenze dell'istituto, come la sciatrice Giada D’Antonio e il nuotatore Francesco Volpe, sottolineando il legame profondo tra il territorio e la pallacanestro, capace di sfornare atleti del calibro dei fratelli Amoroso e di Guglielmo Caruso. Repesa ha esortato i ragazzi a cogliere le opportunità, ricordando che "nello sport c’è sempre una seconda chance, ma non una terza". Un messaggio di responsabilità che si sposa con la crescita delle infrastrutture cittadine: San Sebastiano inaugurerà presto due nuovi playground, confermandosi vera cittadella del basket.