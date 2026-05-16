Gara-1 Milano-Reggio Emilia alle 18.30 su Sky

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Milano-Reggio Emilia ai Playoff di Serie A basket in diretta tv e streaming su Sky e Now

Serie A

Olimpia Milano e Reggio Emilia sono pronte a inaugurare i playoff con la sfida che vede la 3^ classificata contro la 6^. Un incrocio, quello tra Milano e Reggio Emilia, che vede di fronte i ragazzi di Peppe Poeta, vincitori della Coppa Italia a febbraio, e una delle squadre più in forma nell’ultima parte di stagione. Diretta a partire dalle 18.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi

PLAYOFF DI LEGABASKET: IL TABELLONE COMPLETO

 

playoff di LBA iniziano subito con quella che è forse la sfida più equilibrata tra le quattro del primo turno. Da una parte, infatti, c’è Milano, corazzata reduce da un’altra stagione deludente in Eurolega ma vittoriosa alle Final Eight di Coppa Italia dello scorso febbraio, e dall’altra Reggio Emilia, che nel girone di ritorno della regular season è stata la squadra più in forma del campionato collezionando 11 vittorie in 14 partite. Tra le sconfitte maturate in una seconda parte di stagione da incorniciare per gli emiliani, c’è però proprio quella contro in casa dell’Olimpia, che fa il paio con quella nettissima subita alla 5^ giornata al Palabigi. Gli scontri diretti, insomma, sembrerebbero favorire i ragazzi di coach Peppe Poeta, ma quella che inizia stasera si preannuncia comunque come una serie tiratissima con partite da non perdere. A partire da gara-1, in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 18.30 con commento a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi.

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