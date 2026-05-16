Gara-1 Milano-Reggio Emilia alle 18.30 su Sky

Olimpia Milano e Reggio Emilia sono pronte a inaugurare i playoff con la sfida che vede la 3^ classificata contro la 6^. Un incrocio, quello tra Milano e Reggio Emilia, che vede di fronte i ragazzi di Peppe Poeta, vincitori della Coppa Italia a febbraio, e una delle squadre più in forma nell’ultima parte di stagione. Diretta a partire dalle 18.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi

PLAYOFF DI LEGABASKET: IL TABELLONE COMPLETO