Milano e Venezia tornano in campo per gara-2 della finale Scudetto. La squadra di coach Peppe Poeta è avanti 1-0 e vuole vincere ancora davanti al proprio pubblico, mentre la Reyer cerca di strappare il fattore campo. Palla a due alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con studio pre-partita dalle 19.30 condotto da Giulia Cicchinè e Laura Macchi in compagnia di Andrea Bargnani e Marco Belinelli, e le interviste a bordo campo di Gaia Accoto

Dopo le emozioni della gara-1 della finale Scudetto, Olimpia Milano e Reyer Venezia tornano in campo per la seconda sfida della serie che determinerà la squadra campione d'Italia 2025-26. I padroni di casa sono in vantaggio per 1-0 dopo il 100-80 con cui hanno chiuso gara-1 e contando di sfruttare il fattore campo in un Forum d'Assago in cui non hanno mai perso in questi playoff (5-0). La Reyer Venezia però è un osso duro e non ha niente da perdere, perciò c'è da attendersi un'altra grande sfida da seguire sui canali di Sky Sport con due ospiti d'eccezione.

Bargnani e Belinelli ospiti nel pre-partita di Sky Sport In occasione dello studio pre-partita di gara-2, Andrea Bargnani e Marco Belinelli saranno presenti per approfondire e analizzare tutti i temi della sfida tra le due pretendenti al titolo di Campione d’Italia. La squadra editoriale di Sky sarà sia al Forum di Assago che al Taliercio di Venezia per tutta la serie, con gli studi pre e postpartita di Giulia Cicchinè e Chicca Macchi a partire dalle 19.30 e le interviste da bordo campo di Gaia Accoto. La palla a due prevista per le 20 col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Approfondimento Bargnani e Belinelli a Sky nello studio di gara-2