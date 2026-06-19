La Virtus riparte dal Ct campione d'Europa in carica: Alex Mumbru. Il coach catalano avrà così il doppio ruolo di allenatore della Nazionale tedesca e dei bianconeri in Serie A. "Sono entusiasta di essere in uno dei club più storici d'Europa", ha dichiarato MERCATO SERIE A: BATTLE FIRMA CON UDINE

La Virtus Bologna cambia in panchina: è ufficiale l'arrivo di Alex Mumbru, attuale Ct della Germania - con cui ha vinto gli Europei nel 2025 - che avrà così il doppio ruolo. "Virtus Pallacanestro Bologna ringrazia la Federazione Tedesca per aver collaborato e consentito a coach Mumbrù di intraprendere un doppio incarico alla guida della Nazionale tedesca e della Virtus Pallacanestro Bologna", si legge nel comunicato della società che, dopo aver chiuso la stagione con Jakovljevic, ha deciso di ripartire dall'allenatore catalano.

Mumbru: "Entusiasta di essere in uno dei club più storici d'Europa" Alex Mumbru ha voluto ringraziare la Virtus Bologna per l'opportunità. "Voglio ringraziare sinceramente tutta la dirigenza di Virtus Bologna per avermi dato l’opportunità di entrare a far parte di questa famiglia - dichiara l'allenatore -. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura sulla panchina di uno dei club più storici d’Europa. Sono estremamente orgoglioso di allenare una società così gloriosa come la Virtus e non vedo l’ora di cominciare. Sarà una stagione lunga, ma faremo in modo di lavorare duramente fin dal primo giorno, soprattutto per i nostri fantastici tifosi, che sostengono sempre la squadra".