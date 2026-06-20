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Mercato basket, Brescia saluta anche Maurice Ndour e Demetre Rivers dopo Burnell

Serie A

La Germani Brescia ha ufficializzato gli addii a Maurice Ndour e Demetre Rivers, che non faranno parte della squadra dell’anno prossimo come Jason Burnell già reso noto qualche giorno fa. I due giocatori erano stati importanti nell’ultimo biennio culminato con la finale Scudetto di un anno fa

Continuano gli addii in casa Germani Brescia. Dopo quello a Jason Burnell di qualche giorno fa (il suo futuro dovrebbe essere all’Olimpia Milano) e a David Cournooh e Joseph Mobio, la società attraverso il proprio sito ha reso ufficiali anche gli addii alle ali Maurice Ndour e Demetre Rivers, protagonisti nell’ultimo biennio culminato con la finale Scudetto dello scorso anno. "Giocatore di assoluto livello e pedina cruciale nelle dinamiche tattiche della squadra, Maurice Ndour ha collezionato 76 presenze con i colori biancoblu, dimostrando un forte spirito di attaccamento alla canotta della Germani Brescia" si legge sul sito, mentre per Rivers è stato scritto questo: "Eccellente difensore e prezioso equilibratore nelle dinamiche tattiche della squadra, Demetre Rivers ha collezionato 82 presenze con i colori biancoblu, dimostrando impegno e spirito di sacrificio quotidiano”. A entrambi è stato augurato il meglio per il proseguo delle loro carriere: Rivers andrà a giocare in Giappone, mentre Ndour sta riflettendo sul suo futuro.

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