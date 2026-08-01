Incredibile vittoria dell’Italia del basket nella semifinale degli Europei Under 18: sotto di 14 lunghezze a 5 minuti dalla fine contro la Francia, davanti al pubblico di Trento la squadra di coach Sodini ha rimontato e vinto dopo un tempo supplementare grazie alla tripla sulla sirena di Edoardo Di Meo, miglior realizzatore di squadra a quota 22 punti. Domani gli azzurri affronteranno la vincente tra Slovenia e Spagna

L’Italia del basket giovanile si giocherà un’altra medaglia d’oro. Dopo quella conquistata agli Europei Under 20 un anno fa, gli azzurri dell’Under 18 hanno compiuto un’impresa, vincendo in semifinale contro la Francia al termine di una gara stupenda. Sotto di 14 lunghezze a poco più di 5 minuti dalla fine, la squadra di coach Sodini ha rimontato fino a pareggiare sul 64-64 grazie a una tripla di Federico Bottelli a 56 secondi dalla fine, mantenendo poi il risultato fino al termine dei regolamentari. Nel supplementare poi a decidere la partita è stata un’incredibile tripla sulla sirena di Edoardo Di Meo, liberato in angolo e glaciale nel realizzare il canestro dell’80-77 che vale la finale europea di categoria. Di Meo è il miglior realizzatore degli azzurri con 22 punti e 6/13 dall’arco, seguito dai 16 a testa di Bottelli e di Cheickh Niang, oltre ai 14 di Gabriele Lastella. La finale si disputerà domani a Trento alle 20.30 contro la vincente dell’altra semifinale tra Slovenia e Spagna.