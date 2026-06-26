La notizia era ormai data per certa da un paio di giorni e oggi il consiglio straordinario della FIP l’ha resa ufficiale: Pallacanestro Brescia cede il titolo sportivo a Paul Matiasic, ex proprietario di Trieste, che sposta la squadra a Roma con il nome di Maxima Roma. La capitale, quindi, avrà un’altra squadra in Serie A oltre a quella sorta sulle ceneri di Cremona, mentre Brescia viene cancellata dal basket professionistico
Alla conclusione dell’affare mancava solo la ratifica federale, arrivata nel pomeriggio a conclusione del consiglio straordinario della FIP: Pallacanestro Brescia cede il titolo sportivo a Paul Matiasic, imprenditore americano ed ex proprietario di Trieste, che sposta la sede a Roma. La capitale, vede nascere una seconda squadra, la Maxima Roma, dopo quella sorta sulle ceneri di Cremona e recentemente denominata come Basketball Roma SPQR, con l’ex dirigente dei Dallas Mavericks Donnie Nelson a fare da capocordata e la superstar dei Lakers Luka Doncic nel ruolo di socio e uomo immagine. La nuova Roma di Matiasic giocherà al PalaEur, già bloccato da diverse settimane dall’ex patron di Trieste, parteciperà anche alla Eurocup dopo l’ammissione della richiesta formulata direttamente con il nuovo nome Maxima Roma. Non è ancora chiaro il destino dei giocatori sotto contratto con Pallacanestro Brescia, a partire da Amedeo Della Valle e Miro Bilan, mentre quello della pallacanestro nella città lombarda trova un epilogo destinato a generare polemiche.
Il testo del comunicato FIP
Il Consiglio federale, riunitosi oggi in via straordinaria e in modalità web conference, ha esaminato la documentazione prodotta dalla società Pallacanestro Brescia per trasferire la propria sede da Brescia a Roma.
Il Consiglio federale ha ritenuto l’istanza provvista dei requisiti di meritevolezza, subordinandone l’accoglimento al rispetto degli obblighi e delle scadenze previste dal manuale delle licenze per la partecipazione al Campionato di Serie A 2026/2027. La Federazione ribadisce di aver sempre agito in sinergia con la LBA, nel rispetto delle norme vigenti. Il rispetto del sentimento dei tifosi non può mai venir meno, essendo il fulcro di ogni attività sportiva, il motore del movimento, ma, allo stesso modo, è necessario rispettare le scelte di ogni imprenditore a cui non è possibile impedire di operare a tutela dei propri legittimi interessi.
Brescia sparisce, la città sotto shock
Reduce da annate storiche, con la Coppa Italia vinta e la finale Scudetto persa poco più di un anno fa, Brescia vede sparire la propria squadra proprio in occasione del decennale della promozione che l’aveva riportata nella massima serie dopo un’assenza di quasi trent’anni. I gruppi organizzati della tifoseria bresciana aveva già preso posizione nei giorni scorsi, chiedendo chiarezza. Le istituzioni cittadine, che nelle settimane precedenti si erano dette molto ottimiste a proposito delle prospettive della pallacanestro a Brescia, per il momento tacciono. Nella giornata di domani Mauro Ferrari, ormai ex proprietario della squadra, dovrebbe tenere una conferenza stampa. Nel frattempo Trieste, che sembrava all’inizio essere la piazza destinata a trasferirsi a Roma, si salva dopo la cessione delle quote societarie da Matiasic ad un fondo estero. Anche sul futuro di Trieste, che resta in Serie A, rimangono però molte le questioni da chiarire, a partire dalla nuova struttura societaria ancora tutta da definire.