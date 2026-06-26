La notizia era ormai data per certa da un paio di giorni e oggi il consiglio straordinario della FIP l’ha resa ufficiale: Pallacanestro Brescia cede il titolo sportivo a Paul Matiasic, ex proprietario di Trieste, che sposta la squadra a Roma con il nome di Maxima Roma. La capitale, quindi, avrà un’altra squadra in Serie A oltre a quella sorta sulle ceneri di Cremona, mentre Brescia viene cancellata dal basket professionistico

Alla conclusione dell’affare mancava solo la ratifica federale, arrivata nel pomeriggio a conclusione del consiglio straordinario della FIP: Pallacanestro Brescia cede il titolo sportivo a Paul Matiasic, imprenditore americano ed ex proprietario di Trieste, che sposta la sede a Roma. La capitale, vede nascere una seconda squadra, la Maxima Roma, dopo quella sorta sulle ceneri di Cremona e recentemente denominata come Basketball Roma SPQR, con l’ex dirigente dei Dallas Mavericks Donnie Nelson a fare da capocordata e la superstar dei Lakers Luka Doncic nel ruolo di socio e uomo immagine. La nuova Roma di Matiasic giocherà al PalaEur, già bloccato da diverse settimane dall’ex patron di Trieste, parteciperà anche alla Eurocup dopo l’ammissione della richiesta formulata direttamente con il nuovo nome Maxima Roma. Non è ancora chiaro il destino dei giocatori sotto contratto con Pallacanestro Brescia, a partire da Amedeo Della Valle e Miro Bilan, mentre quello della pallacanestro nella città lombarda trova un epilogo destinato a generare polemiche.

Il testo del comunicato FIP Il Consiglio federale, riunitosi oggi in via straordinaria e in modalità web conference, ha esaminato la documentazione prodotta dalla società Pallacanestro Brescia per trasferire la propria sede da Brescia a Roma.

Il Consiglio federale ha ritenuto l’istanza provvista dei requisiti di meritevolezza, subordinandone l’accoglimento al rispetto degli obblighi e delle scadenze previste dal manuale delle licenze per la partecipazione al Campionato di Serie A 2026/2027. La Federazione ribadisce di aver sempre agito in sinergia con la LBA, nel rispetto delle norme vigenti. Il rispetto del sentimento dei tifosi non può mai venir meno, essendo il fulcro di ogni attività sportiva, il motore del movimento, ma, allo stesso modo, è necessario rispettare le scelte di ogni imprenditore a cui non è possibile impedire di operare a tutela dei propri legittimi interessi.